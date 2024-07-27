İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 1'i ağır 7 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre İsrail güçleri gece boyunca Batı Şeria'da baskınlar düzenledi. Bu baskınların adresi Cenin, Doğu Kudüs ve Ramallah oldu.

İsrail güçleri, Doğu Kudüs'te yer alan İseviyye Mahallesi'nde ateş açarak ağır yaraladığı bir Filistinliyi gözaltına aldı.

İseviyye'de ayrıca İsrail güçlerinin ağır şekilde darbettiği ve aralarında 12 yaşında bir çocuk ile 76 yaşında bir kadının da olduğu 6 Filistinli hastaneye kaldırıldı.

Kudüs'ün kuzeyindeki Şufat Mülteci Kampı'ndaki baskında ise Filistinlilerle İsrail askerleri arasında çatışma çıktı. Askerler, Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası atarak karşılık verdi.

İsrail güçleri, Cenin'in güneybatısındaki Yabed kasabasındaki baskında evlerde geniş çaplı arama yaptı, Cenin'in güneyindeki Zubde ve Fahme köyleri ile Arrabe ve Kefr Rai kasabaları çevresinde de güvenlik önlemlerini artırdı.

Ramallah'ın kuzeyindeki Sincel kasabasında bir eve baskın düzenleyen İsrail askerleri, 19 yaşındaki bir genci gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında şu ana kadar 589 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne gece düzenlediği saldırılarda 9 kişi öldü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, Refah kentinin kuzeyindeki Misbah bölgesinde sivilleri hedef aldı.

İsrail'in Misbah bölgesinde çok sayıda kişinin bulunduğu Mısri ailesine ait eve düzenlediği saldırıda 5 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan Absan beldesinde bir başka evi hedef aldı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail, Gazze'de Filistinliler için "güvenli" ilan ettiği bölgenin derhal boşaltılmasını istedi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Han Yunus şehrinin doğusunda daha önce "güvenli" bölge olarak açıkladığı bazı yerlere "operasyon düzenleneceğini" ifade ederek bölge sakinlerinin tahliyesi çağrısında bulundu.

Adraee, İsrail'in "güvenli bölge" olarak açıklanan alanı daraltarak, bir kısmına saldırı yapacağını ve Filistinlilerin "derhal ve geçici olarak" El-Mevasi'ye gitmelerini istedi.

Binlerce Gazzeli saldırıya karşı bölgeyi terk ediyor

İsrail'in söz konusu bölgeye saldırı ihtimaline karşı binlerce Filistinli bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Yanlarına alabildikleri birkaç parça eşyayla yollara düşen çoğu kadın ve çocuklardan oluşan binlerce Gazzeli, araç bulamadıkları için yaya olarak bölgeden ayrılmaya çalışıyor.

BM: İsrail'in Han Yunus'a yönelik saldırıları nedeniyle yaklaşık 182 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada, Han Yunus'a yönelik son yoğun saldırıların yeni bir iç göç dalgasına neden olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 22-25 Temmuz arasında yaklaşık 182 bin kişinin Han Yunus'un orta ve doğu kesiminden göç ettiği kaydedildi.

OCHA İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki İnsani İşler Koordinatörü Andrea de Domenico, 3 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Gazze'de her 10 kişiden 9'unun en az bir kez yerinden edildiğini" belirtmişti.

İsrail ordusu, Han Yunus'un doğusunda daha önce "güvenli bölge" olarak açıkladığı bazı yerlere "operasyon düzenleneceğini" ifade ederek, bölge sakinlerine tahliye çağrısında bulunmuştu.

Tahliye çağrısının ardından Filistinliler bölgeden göç etmeye başlamıştı. Gazze'deki hükümetin medya ofisinden son olarak 24 Temmuz'da açıklanan rakamlara göre, İsrail'in Han Yunus'a saldırılarında 129 kişi ölmüş, 416 kişi de yaralanmıştı.