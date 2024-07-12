

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor.

Gazze'de masumları öldüren İsrail, bu kez Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda biri bebek 3 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarılırken yaralıların, kamptaki El-Avde Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Yaralılar arasında bebek var...

Kaynaklar, hastaneye kaldırılanlar arasında ağır yaralı bir bebeğin de bulunduğunu dile getirdi.

Han Yunus saldırısında da ölenler ve yaralananlar var

Görgü tanıkları, bir İsrail savaş uçağının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un merkezindeki Ebu Hamid kavşağı civarında toplanan vatandaşları hava saldırısıyla hedef aldığını söyledi.

Saldırıda ölenlerin ve yaralananların olduğunu ifade eden görgü tanıkları, ölü ve yaralıların kentteki Nasır Hastanesi'ne kaldırıldığını aktardı.

Görgü tanıkları, saldırıda ölenlerin ve yaralananların sayısına ilişkin bilgi vermedi.