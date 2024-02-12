İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık suçu katliamı devam ediyor.

Bölgedeki zulmü dünyaya duyurmak için çalışan gazeteciler de saldırıların hedefinde.

2 gazeteci daha öldürüldü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Refah ve Cibaliye kentlerine düzenlediği saldırılarda gazeteci Ela Hasan el-Hıms ile Enğam Ahmed Advan'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 340 Filistinli öldürüldü, 67 bin 984 Filistinli yaralandı.