Gazze, İsrail'in acımasız saldırılarına maruz kalıyor.

7 Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarda sivillerin hedef alınması büyük bir insani krize yol açıyor.

İsrail'in hava ve topçu saldırıları, evleri, hastaneleri ve altyapıyı yerle bir ederken, çoğunluğunu masum insanların oluşturduğu onlarca kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Lübnan'ın güneyini beyaz fosfor bombası ile vurdu

Lübnan ve İsrail arasındaki gerilim de giderek daha da tırmanıyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre İsrail ordusu, sınır bölgesindeki Hiyam beldesini ve Marcayun ilçesinin ovasını beyaz fosfor içeren topçu atışlarıyla hedef aldı.

Ayrıca İsrail topçu birliklerinin, Kfarkilla ve Deyrmimas arasında kalan Hora bölgesini de ağır topçu atışlarıyla vurduğu aktarıldı.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Hiyam, Ramya ve Alma eş-Şaab beldelerindeki Hizbullah'a ait hedefler ve gözetleme noktalarının savaş uçaklarıyla bombalandığını duyurdu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 551 Filistinli öldü, 85 bin 911 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 311'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 662 askerinin öldüğünü duyurdu.