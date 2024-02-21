Sokaklarda toplanan çocuklar, "Ekmek benim hayalim oldu", "Açlık kafirdir" ve "Yiyecek istiyoruz" yazılı pankartlar açtı.

Ellerindeki kaşıklarla boş tencerelere vuran küçük çocuklar, Gazze'deki saldırıları kınayan ve iyi bir yaşam talebini dile getiren çeşitli sloganlar attı.

Çocuklardan 10 yaşındaki Ayat Aşur, gösteri sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Açlıktan ölüyoruz. Yiyecek bir şey yok. Artık güvercin yiyoruz." dedi.

Gıdanın pahalı olduğunu ve yardıma ihtiyaç duyduklarını vurgulayan küçük Aşur, "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki insanların yiyecek, su ve çocuklarına süt bulamadıklarını" belirtti.

Filistinli Aşur, Arap ülkelerine "Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının yanında yer almaları ve maruz kaldıkları kıtlığı durdurmaları" çağrısında bulundu.

Ömer el-Şembari ise tüm dünyaya, diğer çocuklar gibi kendilerinin de su ve yiyecek istediğini duyurmak için sokağa çıktıklarını söyledi.

Filistinli 14 yaşındaki çocuk, "Günde bir öğün yemek yiyoruz, su ve salça bize yetmiyor. Arpa ve kuru mısırdan oluşan hayvan gıdaları yemekten yorulduk. Zor şartlardan geçiyoruz. Arap ülkeleri ve dünya bizim yanımızda olmalı." dedi.

Bir yandan İsrail saldırıları, diğer yandan açlık

İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden saldırılarını sürdürüyor.

Saldırılar nedeniyle bugüne kadar çoğu kadın ve çocuk 29 bin 195 Filistinli öldürüldü, 69 bin 170 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun saldırıları, Gazze'de 1,9 milyon Filistinliyi yerinden etti. İsrail'in çıkardığı zorluklar nedeniyle bölgeye yeteri kadar yardım da ulaştırılamıyor. Filistinliler bir taraftan İsrail saldırıları diğer taraftan da her gün daha derinleşen açlıkla mücadele ediyor.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Gazze Şeridi'ndeki akut gıda güvensizliği Dünya Sağlık Örgütü'nün "kritik" olarak nitelediği yüzde 15 çıtasını aşarak yüzde 16,2'ye ulaştı.

BM Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail'in saldırılarına işaret edilerek emniyetli dağıtıma izin veren koşullar oluşana dek Gazze'nin kuzeyine hayat kurtaran gıda yardımı dağıtımını durdurma kararı almıştı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) da İsrail’in zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Filistinlilerin kıtlığın eşiğinde olduğunu duyurmuştu.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğüterek tüketmek zorunda kaldığı bildiriliyor.