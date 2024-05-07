İsrail, 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinin doğusundaki 100 bin kişiye verdiği tahliye emrinin ardından saldırılarına başladı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Refah kentinin doğusuna “hedefli bir şekilde” saldırı başlatıldığı duyurularak, operasyonla ilgili daha fazla bilginini yakında verileceği aktarıldı. Refah’a yönelik kara saldırısının başlatılıp başlatılmadığı henüz bilinmiyor.

Refah'a yönelik operasyon kararı oybirliğiyle alındı

İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Savaş Kabinesi’nin "Hamas'a askeri baskı uygulamak, rehinelerin serbest bırakılması ve diğer savaş hedefleri konusunda ilerleme kaydetmek amacıyla" Refah'ta bir operasyon başlatılmasına oybirliğiyle karar verdiği belirtilerek, Hamas'ın son ateşkes teklifinin "İsrail'in temel taleplerinden uzak" olduğu aktarıldı. Açıklamada, İsrail'in "İsrail için kabul edilebilir şartlarda bir anlaşmaya varma” amacıyla arabulucularla müzakerelerde bulunmak üzere heyetler göndereceği ifade edildi.