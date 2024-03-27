İsrail Refah'a Saldırdı

İsrail, Gazze'ye olan saldırılarını sürdürüyor.

Durmak bilmeyen İsrail, bir kez daha Refah'a saldırdı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Refah'ın farklı yerlerinde 4 eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail hastaneyi bariyerlerle kapattı

İsrail'in Refah'ın doğusundaki El-Cenine Mahallesi'ndeki bir eve düzenlediği hava saldırısında ise İlin el-Asamine adlı kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Öte yandan İsrail güçleri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrindeki El-Emel Hastanesi'ni toprak bariyerlerle kapatarak sağlık ekipleri ve hastaları oradan ayrılmaya zorladı.