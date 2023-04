Fanatik yahudilerin her Ramazan'da yaptığı provokasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal Pesah Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından bir grup Filistinli, Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığındı.

Aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı grup, Kıble Mescidi'nin kapılarını kapattı. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın avlusuna girerek temizlik görevlileri ve Müslümanları buradan güç kullanarak çıkardı, Aksa'nın kapılarını kapattı.

İsrail polisi, mabedin camlarını kırdı, ses bombası attı, coplarla müdahale etti

Kıble Mescidi'nin etrafını sararak mescidin çatısına çıkan İsrail polisi, mabedin camlarından bazılarını kırarak önce içeridekilere ses bombasıyla müdahale etti. Mescid'deki gruptan bazıları havai fişek atarak İsrail polisine direnmeye çalıştı. İsrail polisi, daha sonra Kıble Mescidi'ne girerek içeridekilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermilerle müdahale etti.

İsrail polisinin, mescide sığınan aralarında kadınların da yer aldığı grubu coplarla darbettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Yaralanan Filistinlilere müdahaleyi de engellediler

Filistin Kızılayı, olayda çok sayıda kişinin yaralandığını ve yaralılara müdahale için sağlık ekiplerinin Aksa'ya doğru harekete geçtiğini bildirdi. Filistin Kızılayı, ikinci açıklamasında İsrail polisinin sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale edilmesini engellediğini aktardı. Görgü tanıkları, olayda çok sayıda yaralı olduğunu aktardı.

İsrail polisi, olayda onlarca kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İsrail polisi, Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa'ya çıkan yollarda demir barikatlar kurdu ve bölgeye çok sayıda takviye gönderdi.

Öte yandan görgü tanıkları, İsrail polisinin baskının ardından Mescid-i Aksa'nın kapıları çevresinde İsrail polisi ve Filistinliler arasında olaylar çıktığını aktardı.

Filistinlilere "Aksa'ya gidin" çağrısı

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'ya baskını üzerine Doğu Kudüs'teki bazı camilerden, Filistinlilere Aksa'ya gitmeleri için çağrılar yapıldı. İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı İsrail'in kuzeyindeki bölgelerinde de sabah namazını Aksa'da kılmak üzere otobüslerin hareket ettiği bildirildi.

İsrail'de hükümetin ırkçı bakanı, gerilimi tırmandırıyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal Pesah Bayramı (Hamursuz Bayramı) nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları nedeniyle Doğu Kudüs'te gerilimin tırmanmasından endişe ediliyor.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 2022 sonunda kurduğu koalisyon hükümetinde, Filistinlilere yönelik ırkçı eylem ve söylemleriyle tanınan, Yahudi yerleşimcilerin destekçisi aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimler kritik görevlere getirilmişti.

Ben-Gvir, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini destekleyen açıklamalar yapmıştı.

Saldırı sirenleri çaldı

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının ardından Gazze şeridi çevresinde saldırı sirenlerinin çaldığı bildirildi.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa baskınında 200 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında 200 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Vadi Halva Enformasyon Merkezi Avukatı Firas el-Cebrini, Filistin basınına yaptığı açıklamada, gece çıkan olayların ardından şu ana kadar Mescid-i Aksa'da bulunanlardan 200 Filistinlinin İsrail polisi tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Cebrini, gözaltına alınan 200 Filistinlinin, işgal altındaki Kudüs'te bulunan İsaviye ve Anata beldeleri arasındaki Motsadat Adomim Askeri Üssü'ne nakledileceğini kaydetti.

Öte yandan sabah namazı için Aksa’nın kapıları açılırken, İsrail polisi, çevrede demir bariyerlerle geniş güvenlik önlemi aldı. Genç Filistinlilerin Aksa'ya girişine izin vermeyen İsrail polisi, bazı gruplara ses bombasıyla müdahale etti.

Hamas ve İslami Cihad hareketleri, Aksa'da gerginlik konusunda uyardı

Hamas ve İslami Cihad Hareketi, İsrail polisinin, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesinden doğacak gerginliğin yansımalarından dolayı uyarıda bulundu.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye açıklamasında, "Mescid-i Aksa'da yaşananlar benzeri görülmemiş bir suçtur ve sonuçları vardır." ifadesini kullandı.

"Filistinli, Arap ve Müslüman herkesin buradaki sorumluluğu yüklenmesi gerekiyor" diyen Heniyye, Batı Şeria ve İsrail içindeki Filistin halkını Aksa'ya yönelmesi ve burayı koruması çağrısı yaptı.

İslami Cihad Hareketi de gelecek günlerde İsrail ile "kaçınılmaz bir karşılaşma" konusunda uyarıda bulundu.

İslami Cihad Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale açıklamasında, Aksa'da olanların mukaddesata karşı ciddi bir tehdit olduğunu vurguladı.

Nehhale, "Tüm unsurlarıyla Filistin halkının gelecek günlerde kaçınılmaz karşılaşma için hazır olması" gerektiğini bildirdi.

Türkiye'den tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,

Artık yeter! İsrail durdurulmalıdır! Vahşi siyonist katiller ümmetin ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya düzenlediği silahlı baskınla terör estiriyor, insanlığı katletmeye devam ediyor. Mübarek Ramazan ayında Filistinli kardeşlerimize karşı gerçekleştirilen bu alçak terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz.

ifadesini kullandı.

Her sene özellikle Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara uygulanan bu saldırıların uluslararası kuruluşlar tarafından artık durdurulması çağrısında bulunan Kurtulmuş, "Dökülen her damla kanın, yitirilen her bir canın hesabı İsrail'in faşist yöneticilerinden sorulmalı." görüşünü paylaştı.

Ürdün, İsrail polisinin Mescid-i Aksa baskınını şiddetle kınadı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini şiddetle kınadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu baskının ve orada bulunanlara gerçekleştirilen saldırının kınandığı belirtilerek, "Bakanlık, İsrail'den polis ve özel kuvvetlerin Mescid-i Aksa'dan derhal çıkmasını istiyor" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca Resmi Sözcü Sinan el-Mecali, işgalci güç olarak İsrail'in uluslararası hukuka aykırı tutum ve davranışları durdurmasını istedi.

Tehlikeli tırmanışın sonuçları konusunda uyarıda bulunan Mecali, sükunet için gösterilen tüm çabaları baltalayan bu tutumdan doğabileceklerin sorumlusunun İsrail olduğunu kaydetti.

İsrail polisi, geç saatlerde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Kıble Mescidi'ne sığınanlara ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti, burada bulananları copla darbetti.

İsrail'de polis şefinin ırkçı açıklamaları ülkedeki Arapların öfkesine neden oldu

İsrail Polis Şefi Kobi Şabtai'nin sosyal medyada sızdırılan konuşmasında "ölüm suçları, Arapların akıl yapısını ve tabiatını yansıttığına" ilişkin açıklaması, İsrail'deki Arap nüfusunun tepkisine neden oldu.

İsrail Kanal 12 Televizyonu'nun haberine göre, "ülkedeki Arap toplumunda artan öldürme olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere" İsrail Polis Şefi Kobi Şabtai ile aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile bir araya geldi.

Görüşmede Ben-Gvir, Arap toplumundaki öldürme suçlarının tüm kırmızı çizgileri aştığını söyledi.

Buna karşılık veren Şabtai, "Buna bir şey yapmak mümkün değil. Bunlar birbirlerini öldürür, onların tabiatı bu, işte bu Arap aklı" ifadelerini kullandı.

Polis şefinin ırkçı açıklamaları, İsrail'deki Arap toplumunda ve siyasi çevrelerde öfkeye neden oldu.



İsrail Meclisindeki Ortak Arap Listesi Bloku lideri Filistin asıllı Eymen Avde, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'de öldürülen Filistinlilerin sayısı, Batı Şeria, Gazze ve Ürdün'de suç sonucu öldürülen Filistinlilerin sayısının 7 katı." ifadelerini kullandı.

Avde, Şabtai'nin açıklamalarına şu şekilde cevap verdi:

"Bu Filistinlilerin tabiatı değil, ırkçı kurumun tabiatıdır. Dünyanın herhangi bir yerinde böyle ırkçı bir yetkili görevden alınırdı."

Aynı listeden milletvekili Ahmed Taybi, Şabtai'nin açıklamalarını "ırkçı ve utanç verici" olarak nitelendirdi.

Twitter hesabından İsrail polisini "Irkçı ve şiddet yanlısı" olarak niteleyen Taybi, Ben-Gvir'e işaretle polis kurumundan sorumlusu için "palyaço" dedi.

Taybi şu ifadeleri kullandı:

"Arap vatandaşlar ölmeye devam edecek çünkü onları koruyan bir polis, yok çocuklar da öldürülmeye maruz kalmaya devam edecek. Arapların öldürülmesi en son Bakan Ben-Gvir'i rahatsız eder. Araplar, yaşarken de öldüklerin de kendilerine karşı ayrımcılığa maruzdur."



Mescid-i Aksa'da kurban kesmeyi planlayan iki fanatik yerleşimci gözaltına alındı

İsrail polisinin Hamursuz Bayramı dolayısıyla Mescid-i Aksa'da kurban kesmeyi planlayan iki fanatik Yahudi yerleşimciyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail'de yayın yapan Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, güvenlik güçleri Yahudilerin 5-13 Nisan'da kutladığı Hamursuz Bayramı arifesinde Mescid-i Aksa'nın El-Esbat Kapısı (Aslanlı Kapı) yakınlarında kurban kesmeyi planlayan aşırılık yanlısı "Tapınak Dağına Dönüş" hareketine mensup iki kişiyi gözaltına aldı.

Fanatik Yahudi gruplar, Hamursuz Bayramı dolayısıyla takipçilerine Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve cami avlusunda kurban kesme çağrısında bulunuyordu.

Yahudi yerleşimcilere yakınlığıyla bilinen "Arutz Sheva" gazetesi, İsrail polisinin pazartesi günü, Tapınak Dağına Dönüş hareketi lideri Rafael Morris’i, Mescid-i Aksa’da kurban kesmeye teşebbüs etmesi şüphesiyle gözaltına alındığını duyurmuştu.

Aşırılık yanlısı grup, Yahudi yerleşimcilere çarşamba günü için Mescid-i Aksa’da kurban kesme çağrısı yapmış, Mescid-i Aksa’da kurban kesenlere 20 bin şekel (yaklaşık 5 bin 600 dolar), kurban kesme teşebbüsüyle gözaltına alınanlara ise 5 bin şekel (yaklaşık 1400 dolar) verileceğini duyurmuştu.

Filistinli gruplardan "patlama" uyarısı

Öte yandan, Hamas ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Mescid-i Aksa’da gerilimin tırmanmasından ve cami avlusunda kurban kesilmesinin bir patlamaya yol açacağı uyarısı yaptı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım ve FHKC yöneticilerinden Cemil Mizhir, Gazze’de aileleri İsrail ordusu tarafından öldürülen Filistinlilere verilen iftarda yaptıkları konuşmada konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kasım, "İşgalcilerin Aksa'ya saldırma konusundaki ısrarı bir patlamaya yol açacak. İşgalciler, Aksa'ya karşı din savaşını tırmandırmakta kararlı." ifadelerini kullandı.

Mizhir de

Düşmana mesajımız şudur; Kudüs'te herhangi bir gerilimi tırmandırma veya Mescid-i Aksa'ya saygısızlık etme ve sözde adak kesme girişimi kapsamlı bir patlamanın kıvılcımı olacaktır dedi.

Aşırılık yanlısı sözde Tapınak grupları, pazar günü, Hamursuz Bayramı kurbanı kesme simülasyonu düzenlemişti.

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, onlarca fanatik hahamın katıldığı etkinlikte Yahudi yerleşimcilerin bayram arifesinde Mescid-i Aksa'da kurban kesmelerine hazırlık amacıyla küçük bir keçinin kesildiği kaydedilmişti.

30 Mart'ta 15 fanatik Yahudi haham, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya ve aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’e mektup göndererek Hamursuz Bayramı kurbanlarını Mescid-i Aksa’da kesmelerine izin verilmesini talep etmişti.

