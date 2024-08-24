Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, saldırıların adresi, güneydeki Han Yunus kenti ile orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı oldu.

Han Yunus'un batısındaki El-Emel Mahallesinde bir eve düzenlenen hava saldırısında 2'si çocuk, 1'i kadın olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti, 15'i yaralandı. Cura el-Lut ile Et-Tahliye bölgesinde topçu ateşiyle düzenlenen saldırıda da bazı Filistinliler yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampının kuzeyinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda da 3 Filistinli yaralandı. Kamptaki Ayn Calut sitelerinde bir daireye düzenlenen saldırıda ise 3 Filistinli öldü.

Filistin direniş güçleri, Gazze'de İsrail araçlarını hedef aldı ve askerlerle çatıştı

Kassam, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Refah'ın batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'nde düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, Ebu Sultan Kavşağı'nda 1, Ebu Dakka Kavşağı yakınlarında ise 4 Merkava tankının Yasin-105 füzeleriyle vurulduğu belirtildi.

Kemal Advan Okulu içinde konuşlanmış bir grup İsrail askerinin ise TPG mermisiyle hedef alınması ve askerlerle çatışmaya girilmesi sonucu askerlerden bazılarının öldüğü ve yaralandığı kaydedildi.

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri ise Gazze kentindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde bir grup İsrail askerini anti-personel mermisi ile hedef aldığını ve onlarla çatışmaya girdiğini, çatışmada ölen ve yaralananlar olduğunu açıkladı.