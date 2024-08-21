Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu 320. gününde de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeybatısında İsrail ordusunun hedef aldığı binaların enkazından 4 Filistinlinin cesedi çıkarıldı.

İsrail güçlerinin Refah'ın batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen sivillerin çadırlarını hedef alması sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Es-Satar el-Garbi bölgesini hedef alırken, topçu birlikleri de kentin kuzeyindeki El-Karara bölgesinde sivillere ait evleri bombaladı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın Tel ez-Zater bölgesinde İsrail savaş uçakları Filistinli "El-Hatip" ailesine ait evi bombaladı, saldırıda 1 kişi öldü çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail topçu birlikleri Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Ez-Zeytun, Es-Sabra ve Tel el-Hava mahallelerini bombalarken İsrail askeri araçlarından da kentin mahallelerine ateş açıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Filistinli "Es-Salihi" ailesine ait evi hedef vurdu, saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. İsrail savaş uçakları da Deyr el-Belah'ın doğusundaki El-Kastal bölgesinde binaları bombaladı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi yaraladı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Nablus, Kalkilya, Tulkerim ve Ramallah kentlerine bir dizi baskın düzenledi.

İsrail askerleri ile Filistinliler arasında Nablus ve Eski Şehir beldesi ile Cenin ve Tulkerim'de olaylar çıktı ve bölgede patlama sesleri duyuldu.

Baskınlar sırasında İsrail askerlerinin gerçek mermiyle ateş açtığı, bölgeden çekilmeden önce de baskın düzenlediği evlerden çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Kalkilya'daki baskında da Filistinli bir kadının gözaltına alındığı aktarıldı.

Filistin Kızılayı ise Nablus'ta baskında Filistinli bir gencin yaralandığını ve tedavi için hastaneye sevk edildiğini belirtti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 10 bin 200 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi. Ayrıca İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 636 Filistinli hayatını kaybetti.