İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, dün Lübnan'da yaklaşık 1300 hedefe düzenlenen saldırının ardından bugün de savaş uçaklarının Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen hedefleri bombaladığı belirtildi.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa bölgesinde Hizbullah'a ait silah depoları, komuta merkezleri ve bölgedeki askeri altyapının hedef alındığı kaydedildi.

Can kaybı artıyor

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in dün sabah saatlerinden bu yana ülkenin güneyi ile doğusundaki kasaba ve köylere "benzeri görülmemiş şekilde" düzenlediği saldırıların yol açtığı kayıplara ilişkin bilgi verdi.

Ebyad, İsrail'in Lübnan'ın kasaba ve köyleri hedef alan saldırılarında ölenlerin sayısının 558'e, yaralananların sayısının ise 1835'e yükseldiğini aktardı.

Hayatını kaybedenlerin 50'sinin çocuk, 95'inin kadın olduğunu belirten Ebyad, ayrıca Er-Risale İzci Derneği'nde görevli 4 ilk yardım çalışanın da ölenlerin arasında bulunduğunu kaydetti.

Ebyad, dün sabahtan bu yana düzenlenen İsrail saldırılarının kurbanlarının büyük çoğunluğunun evlerindeki savunmasız siviller olduğuna dikkati çekerek, bu durumun da İsrail'in silahlı kişileri hedef aldığı iddiasıyla çeliştiğini ifade etti.

İsrail'e ait uçakların 14 ambulans veya itfaiye aracının yanı sıra Bint Cebel Devlet Hastanesini de hedef aldığını aktaran Ebyad, bunun İsrail saldırılarının vahşetinin bir başka örneği olduğunu kaydetti.

Ebyad, ayrıca İsrail'in başkent Beyrut'un Dahiye bölgesine 20 Eylül'de düzenlediği hava saldırısında 7'si çocuk 55 kişinin öldüğünü, 66 kişinin yaralandığını belirtti.

Sağlık Bakanı, güvenlik güçlerinin saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerini tespit etmek için çalışmalar yürüttüğünü, çok sayıda parçalanmış cansız beden olduğunu ifade etti.

Saldırılarında bir gazeteci yaşamını yitirdi

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İsrail'in hava saldırısında Lübnan'dan yayın yapan ve Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen haber kanalı El-Meyadin muhabiri Hadi Es-Seyyid'in evi hedef alındı.

Evin yıkılması sonucu Lübnanlı gazeteci yaşamını yitirdi.

"Saldırılarda 11 ayda öldürülenden daha fazla çocuk hayatını kaybetti"

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Lübnan Temsilci Yardımcısı Ettie Higgins, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, İsrail'in dün sabah saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik sürdürdüğü saldırıların çocukların fiziksel ve ruhsal sağlıkları üzerinde olumsuz etkileri olduğunu vurgulayarak, "Lübnan'da sadece dün 35 çocuğun öldürüldüğü bildirildi. Bu, Lübnan'da son 11 ayda öldürülen çocuk sayısından daha fazla." dedi.

Higgins, Lübnan'da şu ana kadar 35'i çocuk 492 kişinin öldürüldüğüne, 1645 kişinin de yaralandığına işaret etti.

Lübnan'da sayısız çocuğun tehlike altında olduğunu ve devam eden saldırılara maruz kaldığını kaydeden Higgins, "Çocuklar evlerinden edilmiş ve aşırı zor durumdalar, yetersiz kaynağın olduğu sağlık sistemine güvenemiyorlar. Bu çatışmada daha fazla tırmanma yaşanması, Lübnan'daki tüm çocuklar için felaket olur." değerlendirmesinde bulundu.

Higgins, ülke genelindeki okullarda bugün eğitime ara verildiğini, çocukların evlerde korku içinde olduğunu ve İsrail'in saldırılarının artarak devam ettiğini belirtti.

İsrail'de saldırı alarmları çaldı

Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki çok sayıda yerleşim yerinde bu sabah saatlerinden itibaren saldırı alarmları çaldı.

İsrail ordusunun hava saldırıları devam ederken Lübnan'dan İsrail'e sabah itibarıyla yaklaşık 100 roket atıldı. Lübnan sınırına yakın Kiryat Shimona yerleşiminde belediyenin deposuna isabet eden bir roket nedeniyle yangın çıktı.

Yerleşimin açık alanlarına düşen bazı roketler nedeniyle bölgeden dumanlar yükseldi. İsrail itfaiyesi 6 ekiple çıkan yangını söndürmeye çalıştıklarını bildirdi.

İsrail hava savunma sistemlerinin Lübnan'dan atılan roketleri imha etmesi nedeniyle gökyüzünde patlama sesleri duyuldu. İsrail'in kuzeyinde bazı noktalarda açık alanlara, yol kenarlarına roketler düştüğü bildirildi.

Öte yandan, İsrail'in kuzeyindeki stratejik Hayfa kenti semalarında da İsrail savaş uçaklarının sesleri duyuluyor.

Göç dalgası devam ediyor

Öte yandan, ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.

İsrail, çatışmalar nedeniyle Lübnan sınırındaki kuzey bölgelerden tahliye edilen vatandaşlarının evlerine güvenli biçimde dönmesini "savaşın hedefleri" arasında gösteriyor.

Buna karşın Lübnan Hizbullahı ise bölgedeki çatışmaların ancak İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durması halinde sona ereceğini vurguluyor.