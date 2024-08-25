İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Tehlikeyi bertaraf etmek için son bir saat içerisinde birkaç farklı noktada Hizbullah'a ait füze rampalarını vurduk." ifadelerine yer verildi.

İsrail’in güney Lübnan’a saldırı başlatmasının ardından Hizbullah da intikam saldırısı duyurusu yaptı

Açıklamada, buna ek olarak İsrail hava kuvvetlerinin Lübnan'ın güneyindeki Hiyam'da "Hizbullah'a ait bir hücreyi" vurduğu bildirildi.

İsrail ordusu, sabah erken saatlerde Lübnan'da Hizbullah'a karşı "önleyici saldırı" başlattığını duyurmuştu.

Hizbullah ise üst düzey komutanı Fuad Şükür'e 30 Temmuz'da Beyrut'ta düzenlenen suikasta karşılık "misilleme saldırısı" başlattığını açıklamıştı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 3 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güney bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA), Lübnan'ın güneyinde bir aracı hedef alması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyine düzenlediği onlarca saldırıda 2 kişinin öldüğü, biri Suriye uyruklu 2 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait bir İHA, sabah saatlerinde Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar iline bağlı Ayn Tanta kasabasında düştü.

Haberde, başka detaya yer verilmedi.

İsrail basını: Hizbullah, Mossad merkezini vurmayı hedefledi ancak "önleyici saldırıyla" girişim engellendi

Hizbullah Hareketi'nin Beyrut'taki komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta misilleme olarak Mossad merkezini vurmayı hedeflediği ancak İsrail’in "önleyici saldırısıyla" bu girişiminin engellendiği iddia edildi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Hizbullah'ın Herzliya yakınlarındaki Mossad karargahına saldırı düzenlemeyi hedeflediği öne sürüldü.

Haberde, İsrailli yetkililerin bu sabah Hizbullah’ın Mossad merkezini vurmayı amaçladığına dair değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Hizbullah’ın Mossad merkezi dahil bazı bölgeleri vurmayı hedeflediği saldırının İsrail'in "önleyici saldırısı" sayesinde engellendiği iddia edildi.