İsrail ordusunun Gazze'deki katliamı 149. gününde devam ediyor.

Tüm uluslararası uyarılara rağmen saldırılara devam eden İsrail, hedef gözetmeksinizin hastane, okul, sivil yerleşim alanlarını bombalamayı sürdürüyor.

İsrail'in insani yardımları engellemesiyle beraber açlıkla savaşan Gazze'de durum her geçen gün daha vahim bir hal alıyor.

Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Gazze'nin kuzeyinde yüzbinlerce aç insana karşı sistematik bir soykırım savaşı yürüttüğünü belirtti.

Kudra, İsrail güçlerinin, Gazze kentinin güneyindeki El-Kuveyti Kavşağında "korkunç bir katliam" işlediğini ve bu katliamda çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını dile getirdi.

9 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun bugün, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah'ta insani yardım aracını hedef alması sonucu 9 kişi öldürülmüş, onlarcası yaralanmıştı.

Yardım bekleyen halk bombalandı

İsrail ordusu daha önce de 29 Şubat sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almıştı.

118 kişi öldü

İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında 118 kişi ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı.