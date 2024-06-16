İsrail, Filistinlilere daha fazla yardım ulaştırılabilmesi için Gazze Şeridi'nin güneyinde saldırılara günlük "taktiksel ara" vereceğini duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, saldırılara verilecek aranın ayrıntıları paylaşıldı.
Duraklama kapsamında, Gazze'ye sevk edilen insani yardım hacminin artırılmasının hedeflendiği öne sürüldü.
İsrail saat verdi
Açıklamada, "Askeri faaliyetler, aksi belirtilene kadar her gün 08.00-19.00 saatleri arasında durdurulacak." denildi.
Açıklamada, "Duraklama, Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan Selahaddin Yolu'na ve ardından daha kuzeye giden yol boyunca geçerli." denildi.
Soykırım suçlamasıyla yargılanıyorlar
İsrail'in Gazze'ye yönelik 8 aylık askeri saldırısı ve ablukası, 37 binden fazla Filistinlinin ölümüne yol açtı. Bölge insani krize sürüklendi.
Tel Aviv hükümeti, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla yargılanıyor. Divan, İsrail ordusunun Refah'taki operasyonlarını derhal durdurmasını emretti.
1 milyondan fazla Filistinli sığındı
Gazze'nin kuzeyinin yoğun saldırılarla hedef alınmasından sonra 1 milyondan fazla Filistinli savaştan kaçarak Refah'a sığındı.