İsrail, Gazze'de masumların sığındığı mülteci kamplarını vuruyor.

Gazze Sivil Savunma Teşkilatı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail bu defa Magazi Mülteci Kampı'na saldırdı.

İsrail'in Saydam Ailesi'nin kaldığı binaya yaptığı saldırıda 2'si çocuk 3 Filistinli hayatını kaybetti.

HAVA SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail savaş uçaklarının Gazze kenti ile Han Yunus'un batısındaki bölgelere de hava saldırıları düzenlediği, saldırılarda ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı.

40 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 435 Filistinli öldü, 93 bin 534 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.