Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, ülkenin güneyindeki En-Nebatiye kentine bağlı Ez-Zerrariye ve Ensar beldeleri arasındaki bölgelere ve vadilere hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda, Abba, Cebşit, Eş-Şarkiye, En-Nemriye, Kefer Tenbit, Nebatiye el- Fevka, Deyr ez-Zehrani, Rumin, Humin el-Fevka, Yahmur, Arnun ve Secd beldeleri çevresi, Kefer Rumman otoyolu, Et-Tuffah bölgesindeki tepeler ve Er-Reyhan dağı gibi birçok nokta hedef alındı.

Aynı zamanda İsrail, ülkenin doğusundaki Bekaa, Şemstar, Budayi, En-Nebi Şit ve Bealbek gibi bir çok bölgeye de de hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Ed-Delafe eteklerindeki Litani Nehri yatağı ve Sur'un doğusundaki bölgeleri de yoğun şekilde bombaladı.

İsrail ordusu, sabahtan bu yana Lübnan'da 300 "hedefe" hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Lübnan'da "Hizbullah'a ait hedeflere" saldırılar düzenlemesini onayladığı belirtildi.

Lübnan'ın güneyi ve doğusunda sabahtan bu yana 300'den fazla "hedefin" vurulduğu ifade edildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, hava saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyi ve doğusunda çok sayıda bölgeden dumanlar yükseldiği görülüyor.

İsrail ordusu, bu sabah saatlerinde Lübnan'a iki ayrı hava saldırısı başlattığını duyurmuştu. Saldırılarda Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki bazı bölgelerin hedef alındığı aktarılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı: 182 kişi hayatını kaybetti, 727 kişi yaralandı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Lübnan'a bugünkü saldırılarında ölenlerin sayısının 182'ye, yaralananların sayısının ise 727'ye yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyine ve doğusundaki kasaba ve köylere benzeri görülmemiş şekilde düzenlediği saldırıların yol açtığı kayıplara ilişkin bilgiye yer verildi.

Açıklamaya göre, İsrail'in Lübnan'ın kasaba ve köyleri hedef alan saldırılarında ölenlerin sayısı 182'ye, yaralananların sayısı ise 727'ye yükseldi.

Yaklaşık 350 hava saldırısının düzenlendiği saldırıda ölen ve yarananlar arasında kadın, çocuk ve sağlık çalışanları bulunduğu kaydedildi.

Lübnan'ın güneyinde eğitime iki gün ara verildi

Lübnan Eğitim Bakanlığı, İsrail'in saldırıları nedeniyle ülkenin güneyinde eğitime 2 gün ara verildiğini duyurdu.

Lübnan Eğitim Bakanı Abbas el-Halebi, İsrail'in yüzlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan saldırıları nedeniyle binlerce kişinin ülkenin kuzeyine doğru kaçmaya başlamasının ardından eğitim durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Halebi, güvenlik ve askeri durumun öğrenciler için tehlike oluşturduğunu, ülkenin güneyindeki tüm illerde, güneydoğudaki Bekaa, doğudaki Baalbek el-Hermel ve Beyrut'un güney banliyölerindeki okul, lise ve enstitülerde 23-24 Eylül'de eğitim yapılmayacağını belirtti.

İsrail, evlere ve benzin istasyonlarına saldırdı

Öte yandan İsrail'in Bekaa'da evlere ve benzin istasyonuna düzenlediği saldırıda çok sayıda kişinin öldüğü veya yaralandığı kaydedildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, Bekaa'da evlere ve benzin istasyonuna hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana hava saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle Lübnan'ın güneyinde özellikle sınıra yakın bölgelerdeki halk, ülkenin kuzeyine doğru kaçmak zorunda kaldı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne hava saldırısı düzenleyeceğini duyurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusunda yer alan Bekaa Vadisi'ne "yakın zamanda" hava saldırısı düzenleyeceğini bildirdi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında Lübnan'daki saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hagari, Lübnan'a sabah başlatılan saldırılarda 300'den fazla "hedefin" vurulduğunu söyledi.

Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'ne hava saldırıları düzenleyeceklerini aktaran Hagari, Hizbullah'ın bölgeden İsrail'e saldırı hazırlığında olduğunu iddia etti.

Hagari, Bekaa Vadisi'nde "Hizbullah'ın silah ve roket depoladığını" ileri sürdüğü evlerde veya yakınlarında kalan kişilerin bu bölgelerden "hemen" uzaklaşmasını istedi.

Bölge halkına 2 saat süre verildi

Öte yandan İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee de sosyal medya hesabından bir harita yayımlayarak Bekaa Vadisi'ne saldıracakları mesajını tekrar etti.

Adraee, bölge halkından Hizbullah'ın "silah ve roketlerinin" olduğu evlerden ve çevresinden uzaklaşmaları için 2 saat sürelerinin olduğunu kaydetti.

İsrail'in Lübnan'a şiddetli hava saldırılarına Hizbullah roket atışlarıyla karşılık verdi

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği şiddetli hava saldırılarının ardından Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki bölgelere yaklaşık 35 roket attı.

İsrail'in kuzeyindeki Aşağı Celile, Tabariye Gölü çevresindeki bölgelerde saldırı alarmları çaldı.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, kuzeydeki Amiad ve Safed çevresine 25 roket atıldığı, bazılarının hava savunma sistemleri tarafından önlendiği, bazılarının ise Amiad çevresinde açık alanlara düştüğü belirtildi.

Aşağı Celile bölgesine atılan 10 roketten bazılarının isabet ettiği aktarılırken sınıra yakın Alkosh bölgesinde çalan saldırı alarmlarının incelendiği kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'na göre, Tabariye Gölü çevresindeki sağlık merkezine, şarapnel isabet etmesi sonucu hafif yaralanan bir kişi sevk edildi.

Hayfa'da eğitime ara verildi

Sosyal medyada, Safed kentinde İsrail'e ait hava savunma sistemleri füzelerinin ateşlendiği, Tabariye Gölü çevresinde bir otoyol kenarında patlamaların yaşandığı görüntüler paylaşıldı.

İsrail ordusunun iç cephe komutanlığının dün akşam Hayfa kentinden itibaren sınıra kadar yaptığı güvenlik uyarıları geçerliliğini korurken, Hayfa Belediyesi 24 Eylül Salı günü de eğitime ara verileceğini duyurdu

Lübnan Hizbullahı saldırıları üstlendi

Lübnan Hizbullahı, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışma, İsrail'in Lübnan'ın güneyine ve Beka bölgesine yaptığı saldırılara misilleme olarak" söz konusu saldırıların gerçekleştirildiğini bildirdi.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait Amiad'daki lojistik depoları, savunma sanayi şirketi Rafael'in Hayfa kentinin kuzeyindeki Zvolon bölgesinde yer alan askeri endüstri kompleksinin onlarca roketle hedef alındığı aktarıldı.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında sınır hattında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalar son günlerde zirveye ulaştı.

Gallant, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile dün akşam telefonda görüştüğü bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Gallant'ın Austin'e İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırıları hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Görüşmede ayrıca Gallant ve Austin'in bölgesel durumu da ele aldıkları kaydedildi.

İsrail ile çatışan Hizbullah, 2 mensubunun öldürüldüğünü duyurdu

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail ile girilen çatışmada 2 mensubunun daha öldüğünü açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah mensubu Mahmud Hüseyin Saad'ın ve Hüseyin Esad Abdullah'ın İsrail ile çıkan çatışmada öldüğü belirtildi.

Lübnan Hizbullahı ile İsrail ordusu arasında 8 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalar ve karşılıklı saldırılarda yaşamını yitiren Hizbullah mensuplarının sayısı 505'e yükseldi.

İsrail ordusunun, Beyrut'a yönelik hava saldırısı

İsrail ordusunun 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 7'si kadın 45 kişi hayatını kaybetmişti.

Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurmuştu.

Lübnan'da 17-18 Eylül tarihlerinde çağrı cihazları ile telsizlerin patlatılması ve ardından gerçekleşen Beyrut saldırısında toplamda 84 kişi ölmüştü.

İsrail-Lübnan sınırı, 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalara sahne oluyor.