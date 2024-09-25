Güneyden başkent Beyrut ve kuzey bölgelerine göç edenlerin ana güzergahında yer alan Ciye bölgesini hedef alan İsrail hava saldırısının sesi, Beyrut’un birçok bölgesinde duyuldu.

Lübnan merkezli el-Cedid televizyonunun haberinde, Ciye bölgesini hedef alan İsrail hava saldırısının ağır bombalarla gerçekleştirildiği belirtildi.

Haberde, ilk belirlemelere göre Ciye bölgesine yönelik hava saldırısıyla bir deponun hedef alındığı ifade edildi.

Yerel basındaki haberlerde, saldırının olduğu bölgeye ambulansların hareket ettiği ve yaralıların olabileceği belirtildi.

İsrail’in saldırısına maruz kalan Ciye bölgesi, Hizbullah’ın kalesi olarak anılan Dahiye bölgesine yakın konumda yer alıyor.

Hizbullah, İsrail'in Beyrut saldırısında hedef aldığı Kubeysi'nin öldüğünü açıkladı

Hizbullah, örgütün Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 1962 doğumlu “Hacı Ebu Musa” lakaplı İbrahim Muhammed Kubeysi'nin öldüğü belirtildi.

İsrail ordusu, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenledikleri saldırıda "Hizbullah'ın füze sistemlerinin başında bulunan" İbrahim Muhammed Kubeysi'yi hedef aldıklarını duyurmuştu.

İsrail gece Lübnan'da birçok beldeye hava saldırıları düzenledi, Hizbullah ilk defa Tel Aviv'e füze fırlattı

İsrail savaş uçakları, gece Lübnan'ın güney, doğu ve orta kesimlerindeki birçok beldeye hava saldırıları düzenleyip başkent Beyrut'un üzerinde ses duvarını aşarken, Hizbullah da 8 Ekim 2023'ten bu yana ilk defa Tel Aviv'e füze fırlattı.

İsrail, Hizbullah" ile çatışmaların başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yönelik "şiddetli, en geniş ve en yoğun" saldırısının üçüncü gününde de Lübnan'ın güney, doğu ve orta kesimlerine yönelik saldırılarına devam etti.

İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında, Adlun ve Kefr Hatta kasabaları ile Sidon bölgesindeki El-Akibiye kasabası çevresi ve Hadasa, Ayta el-Cebel ve Bint Cubeyl bölgesindeki Yatır beldeleri de dahil olmak üzere birçok bölgedeki konutları hedef aldı.

Hava saldırılarında ayrıca Deyr ez-Zehrani kasabası, Humin el-Fevka ve Rumin arasındaki Harc Hamile ve Ayn Kana, Vadi Bölgesi de dahil olmak üzere güneyde yer alan Nebatiye bölgesini de hedef alındı.

Lübnan'ın doğusunda da İsrail savaş uçaklarının saldırıları Baalbek bölgesindeki Cinta, Nebi Şit, Şaat, Nahle, Devrus, Brital, El-Hıdır ve El-Cemaliyye de dahil olmak üzere Bekaa bölgesindeki kasabalara uzandı.

Bekaa'da da hava saldırılarında Batı Bekaa Bölgesi'ndeki Midun, Sehmer kasabaları ve Meşgara Ovası çevreleri ile Zahle ilçesindeki Reyak beldesi hedef alındı.

Lübnan'ın orta kesiminde ise İsrail savaş uçakları Beyrut'un güneyindeki Ciye sahil bölgesini hedef aldı.

Bu arada Lübnan resmi ajansı NNA da İsrail savaş uçaklarının, Nabatiye bölgesindeki Aba ve Habbuş ile Sidon bölgesindeki Kevseriyyetu es-Siyad da dahil olmak üzere Lübnan'ın güneyindeki diğer kasabalara da hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Öte yandan, İsrail savaş uçakları başkent Beyrut semalarında 2 kere ses duvarını aştı.

NNA'nın Ayn Kana'yı hedef alan saldırıda sayı belirtmeden "yaralıların" olduğu yönündeki haberinin dışında, diğer saldırılarda ölen veya yaralananların olup olmadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hizbullah, 8 Ekim'den bu yana ilk defa Tel Aviv'e füze attı

İsrail ordu radyosunun haberinde, Hizbullah ile çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez Tel Aviv bölgesinin Lübnan'dan füze saldırılarına maruz kaldığı belirtildi.

Haberde, füzeye karşı konularak düşürüldüğü ifade edildi.

Lübnan’da yerinden edilenlere "evlerinize dönmeyin" uyarısı yaptı

İsrail ordusu, iki günden beri havadan yoğun saldırılara maruz bıraktığı Lübnan’ın güneyinden göç edenlere "evlerinize geri dönmeyin" uyarısı yaptı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dosya medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan’ın güney bölgelerinden İsrail saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kalanlara uyarıda bulundu.

Lübnan’da can güvenlikleri için evlerini terk etmek zorunda kalan tüm köylerin sakinlerine hitap eden Adraee, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail ordusunun saldırıları devam ediyor. Can güvenliğiniz için ikinci bir duyuruya kadar evlerinize dönmeyin.”

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de sirenlerin çaldığına işaret eden Adraee, Lübnan’dan fırlatılan bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini aktardı.

⁠İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 558 kişi öldü

İsrail ordusu, 23 Eylül sabahından bu yana Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan'da yerinden olanların sayısı yarım milyona yaklaştı

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Carnegie Vakfının düzenlediği bir etkinlikte konuşma yaptı.

Buhabib, İsrail’in Hizbullah’a yönelik bombalamaları sırasında Lübnan’da yerinden edilenlerin sayısının yarım milyona yaklaştığını belirtti.

Yakın zamandaki saldırılardan önce Lübnan’da 110 bin kişi yerinden edilmişken, Buhabib, bu sayısının artık muhtemelen 500 bine yaklaştığını ifade etti.

Lübnan Kızılhaç Örgütü'nden halka "acil kan bağışı" çağrısı

Lübnan Kızılhaç Örgütü, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki ülkede halka acil kan bağışında bulunmaları çağrısı yaptı.

Örgütün X hesabından yapılan paylaşımda, kan bağışında bulunabilme imkanı olanlardan derhal en yakın kan bağış merkezine gitmeleri istendi.

Kan bağış merkezlerinin adresi ve iletişim numaraları verilen paylaşımda, günün 24 saatinde kan bağışlama işleminin yapılabildiği vurgulandı.

Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA da Lübnan Kızılhaç Örgütü'nün söz konusu talebini abonelerine aktardı.