Saldırıda Can Kaybı Artıyor

Bu acı tablo, özellikle kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da arasında bulunduğu sivillerin hedef alındığını gösteriyor İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'ye düzenlediği yoğun bombardımanın ardından saldırılarını Lübnan'a da yayarak bölgedeki gerilimi artırıyor. Saldırılar sonucunda, Lübnan’ın güney bölgelerinde yaşayan sivil halk, can güvenliği kaygısıyla kuzeye kaçmak zorunda kaldı.

Hava Taarruzlarının Ölümcül Sonuçları

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın raporlarına göre, bugün gerçekleştirilen hava saldırılarında 100 kişinin yaşamını yitirdiği ve 400'den fazla kişinin yaralandığı belirtiliyor. Bu saldırılarda, özellikle Lübnan'ın güneyindeki kasaba ve köyler ağır hasar gördü.

Hedefler Arasında Sivil Yapılar

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Lübnan’ın güney ve doğu bölgelerine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı ve 300'den fazla hedefin vurulduğunu açıkladı. Bu hedefler arasında, Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen yapılar bulunuyor. Saldırılar sırasında sivillere yönelik bir uyarı da yapılarak, tehlikeli bölgeleri boşaltmaları istendi.

Kaçışlar ve Yoğun Trafik Manzaraları

Saldırılar nedeniyle evlerini terk eden Lübnanlıların kuzeye doğru yaptığı kaçış, yollarda yoğun bir trafik oluşturdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, başkent Beyrut'a giden yollarda araçların sıkıştığını ve insanların büyük bir panik içinde hareket ettiğini gözler önüne serdi.