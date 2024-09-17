İsrail'in Patlamalardan Sorumlu Olduğu İddia Edildi

Patlamalar, Lübnan’ın farklı bölgelerinde ve başkent Beyrut’un güney banliyölerinde geniş çapta etkili oldu, bu olaylar ülkenin sağlık sistemini ve güvenlik güçlerini acil harekete geçirdi Lübnan’ın resmi ajansı NNA, patlamaların İsrail tarafından gerçekleştirildiğini ve yüksek teknoloji kullanılarak yapıldığını duyurdu. Çağrı cihazları, aniden infilak ederek çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açtı. Patlamaların hemen ardından Lübnan Sağlık Bakanlığı, hastanelerdeki acil durumlara müdahale etmek için tüm sağlık çalışanlarını göreve çağırdı ve vatandaşlardan kan bağışında bulunmalarını talep etti.

Sosyal Medyada Şok Edici Görüntüler Yayınlandı

Patlamaların yaşandığı anlar sosyal medyada geniş çapta yayımlandı. Görüntülerde, çağrı cihazlarının aniden patladığı ve yaralıların hastanelere kaldırıldığı anlar açıkça görülüyor. Bu patlamalar sırasında çağrı cihazlarını ellerinde tutan kişilerin patlamaların hedefi oldukları net bir şekilde gözlemlendi.

İranlı Büyükelçi de Yaralandı

Patlamalar sonucu İran’ın Beyrut Büyükelçisi Mucteba Emani’nin de yaralandığı bildirildi. İran haber ajansları, Emani'nin hafif yaralandığını ve hastanede gözlem altında olduğunu aktardı. Bu durum, patlamaların uluslararası diplomatik ilişkiler üzerindeki etkilerini daha da derinleştirdi.

İsrail'den Acil Toplantı ve Sessizlik

İsrail hükümeti, Lübnan'daki patlamaların ardından acil bir toplantı düzenleyerek güvenlik yetkililerini topladı. İsrail’in patlamalarla ilgili resmi bir açıklama yapmadığı ve bakanlara sessizlik talimatı verdiği bildirildi. Bu sessizlik, patlamaların ardından yaşanan gerilimin ve olası misilleme endişelerinin boyutunu gözler önüne seriyor.

Suriye de Etkilendi: Şam'da Patlamalar

Patlamalar sadece Lübnan ile sınırlı kalmayıp Suriye'yi de etkiledi. Şam’da taşınabilir çağrı cihazlarının patlaması sonucu en az 10 kişi yaralandı. Bu patlamalar, bölgedeki gerilim ve güvenlik durumunu daha da karmaşık bir hale getirdi.