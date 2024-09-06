İsrail Askerlerinden Korkunç Saldırı: Türk Aktivist Hayatını Kaybetti

Bu olay bölgedeki gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi.

Protesto Gösterisinde Kanlı Müdahale: Eygi'nin Başına Kurşun Sıkıldı

Eygi, Nablus yakınlarındaki Beita kasabasında, yerleşim karşıtı haftalık yürüyüş sırasında İsrail güçleri tarafından başından vuruldu ve acilen hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Hastane Müdürü Açıklama Yaptı: "Kurtaramadık"

Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, Eygi'nin başından vurulduktan sonra hastaneye getirildiğini ve yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini açıkladı, bu haber olayın ciddiyetini bir kez daha vurguladı.

Uluslararası Dayanışma Hareketi'nin Üçüncü Kurbanı: Eygi'nin Geçmişi

Antalya doğumlu 26 yaşındaki Eygi, Filistinli çiftçileri koruma kampanyası için Uluslararası Dayanışma Hareketi'nde gönüllü olarak çalışıyordu ve İsrail güçleri tarafından öldürülen üçüncü ISM gönüllüsü oldu; daha önce Rachel Corrie ve Tom Hurndall da benzer trajik olaylarda hayatını kaybetmişti.

Batı Şeria'daki Şiddet Olaylarının Artışı

Eygi'nin ölümü, Batı Şeria'daki işgal karşıtı gösterilere yönelik şiddetin tırmandığını ve uluslararası toplumun dikkatini çeken bir olay olarak kayıtlara geçti; bu tür olaylar, bölgedeki çatışmanın ne denli karmaşık ve tehlikeli bir hal aldığını gözler önüne seriyor.