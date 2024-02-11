İsrail askerleri, Gazze'de Filistin Bankası genel merkezinden 200 milyon şekeli çaldı.

Bu iddia, İsrail basını tarafından gündeme getirildi.

Maariv gazetesi, İsrailli yetkililere atıfta bulunarak, geçen hafta el-Rimal mahallesinde çatışmanın ardından askeri bir gücün Ramallah merkezli Filistin Yönetimi için ayrılan fonlara el koyduğunu söyledi.

El konulan miktarın 54 milyon dolara karşılık verdiği bilgisi paylaşıldı. Rapora ilişkin Filistin Yönetimi veya Hamas'tan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Doğrulayan açıklama: İsrail askerleri bankadaydı

İsrail askeri sözcüsü, daha fazla ayrıntı vermeden şu açıklamayı yaptı:

İsrail askerleri, paranın Hamas'a ulaşmasını önlemek için geçen hafta Gazze'deki Filistin Bankası genel merkezindeydi.

Paralara el konulmasına "siyasi düzeyde karar verildiği" belirtiliyor.

İsrail'in saldırılarının ağır bilançosu

Uluslararası Adalet Divanı'nın geçen ayki geçici kararına rağmen İsrail, Filistin sağlık yetkililerine göre 7 Ekim'den bu yana çoğu kadın ve çocuk en az 28 bin 176 Filistinlinin öldürüldüğü ve 67 bin 784 kişinin yaralandığı Gazze Şeridi'ne yönelik ölümcül saldırısını sürdürüyor.

Nüfusun yüzde 85'i yerinden edildi

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, İsrail saldırısı nedeniyle, Gazze nüfusunun yüzde 85'i gıda, temiz su ve ilaç kıtlığı nedeniyle ülke içinde yerinden edildi.

Bölgenin altyapısının yüzde 60'ı hasar gördü veya yok edildi.