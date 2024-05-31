Peki, İsmail Kartal Fenerbahçe'den ayrıldı mı, istifa mı etti? İşte tüm detaylar...

İsmail Kartal Fenerbahçe'den Ayrıldı Mı?

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını resmen ayırdı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada Kartal'a teşekkür edilerek, "Bu camia hakkımızı yiyenleri unutmayacak, onlarla mücadelemiz bitmeyecek!" ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın detayları ise dikkat çekici.

Kulübün Açıklaması:

Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, İsmail Kartal'ın göreve başladığında söylediği "Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin" sözüne atıfta bulunularak, şu ifadeler yer aldı:

"Renklerine, tarihine ait olduğun; formasını gururla taşıyıp onurla temsil ettiğin Fenerbahçe'n ile ortaya koyduğun eşsiz mücadele, hem senin hem de sana inanan milyonlarca sarı lacivert sevdalısının hayallerinin gerçeğe dönüşme inancıydı. Ne sen vazgeçtin bu kulübe inanmaktan ne de milyonlarca Fenerbahçeli vazgeçti senin yanında durmaktan. Duruşuna, değerlerine, aidiyetine, saygına ve Fenerbahçeliliğine teşekkür ederiz. Emeklerine minnettarız. Güzel izler bıraktın ve her zaman güzel hatırlanacaksın… Yolun açık olsun.

Bu camia hakkımızı yiyenleri unutmayacak, onlarla mücadelemiz bitmeyecek! İlk gün söylediğin o sözü bir kez daha sonsuz inançla haykırıyoruz: 'FENERBAHÇE BİZİM FENERBAHÇE HEPİMİZİN…'"

Perde Arkası:

Fenerbahçe'deki ayrılık kararının perde arkasında ise çeşitli iddialar yer alıyor. Kulüp içerisindeki bazı kaynaklar, yönetimle yaşanan anlaşmazlıkların bu ayrılığa zemin hazırladığını belirtirken, Kartal'ın takımın performansından memnun olmayan bazı yönetim kurulu üyeleri ile yaşadığı gerginliklerin de etkili olduğunu öne sürüyor.

İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör arayışları ise hız kazandı. Kulübün, kısa süre içinde yeni teknik direktörünü açıklaması bekleniyor.