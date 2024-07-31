Hamas Lideri İsmail Heniyye, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikast sonucu öldürüldü.
Hamas hareketi, Heniyye'nin hayatını kaybettiğini doğrularken saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini duyurdu.
Hamas'tan yapılan açıklamada, "Heniyye suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak." denildi.
İran, olayın soruşturulduğunu açıkladı.
İRAN'DA 3 GÜNLÜK YAS
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), İran Hükümeti tarafından konuyla ilgili yayınlanan bildiriye yer verdi.
Heniyye'ye düzenlenen suikastın kınandığı bildiride ülke genelinde 3 gün yas ilan edildiği duyuruldu.
HENİYYE'YE İRAN'DA ALÇAK SUİKAST
Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi devralma törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.
İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer, olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.