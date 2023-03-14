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TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor ile İskenderunspor 26. Hafta da Van Atatürk stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Deprem bölgesinden Van'a gelen İskenderunspor kafilesi, maç öncesinde tezahürat ve çiçeklerle karşılandı.

İskenderunspor A.Ş Başkanı Hakan Bolat, acılarının paylaşıldığını vurgularken paylaşılan teşekkür mesajında, "TFF 2. Lig'in 26. Haftasında oynadığımız Vanspor FK müsabakasında acımızı paylaşarak bizleri şehirlerinde en iyi şekilde misafir eden kadirşinas Van halkına, Vanspor FK yönetimine ve tüm taraftarlarına canı gönülden teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.