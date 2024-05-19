Galatasaray-Fenerbahçe Derbisi: Tarih, Saat ve Yayın Kanalı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında büyük bir mücadele yaşanacak. Şampiyonluk yarışının kritik bir maçı olan bu derbide Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak ve mutlak galibiyet hedefliyor. Maç, hakem Arda Kardeşler tarafından yönetilecek. İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçının tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında detaylar:

Derbi Maçı Tarihi ve Saati:

Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı bugün, 19 Mayıs 2024 tarihinde oynanacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Yayın Kanalı:

Bu önemli derbi, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, maçı bu kanaldan takip edebilirler.

Fenerbahçe'nin Hedefi:

Fenerbahçe, ligde oynadığı 36 maçta 29 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 93 puan topladı ve lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Derbi maçını kazanarak şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımak isteyen Fenerbahçe, büyük bir motivasyonla sahaya çıkacak.

Eksikler:

Fenerbahçe'de derbi öncesi 3 eksik bulunuyor. Mondihome Kayserispor maçında sarı kart gören Rodrigo Becao cezalı durumda olduğu için forma giyemeyecek. Ayrıca İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci sakatlıkları nedeniyle bu önemli mücadelede yer alamayacaklar.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, hem şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek hem de futbolseverlere büyük bir heyecan sunacak. Futbol tutkunları, bu önemli mücadeleyi canlı olarak izleyebilecekleri Bein Sports 1 kanalını takip edebilirler.