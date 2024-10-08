İran'da Sahte İçki Krizi 21 Can Aldı!

Olay, metil alkolün sebep olduğu şiddetli zehirlenme vakalarıyla ilişkilendiriliyor ve bu durum, içki içmenin yasak olduğu bir ülkede kaçak üretimin tehlikelerini bir kez daha gözler önüne seriyor.Mazenderan Adli Tıp Genel Müdürü Ali Abbasi, metil alkol tüketiminin ölümcül sonuçlar doğurduğunu belirtti; bu ölümlerin 18'inin erkek, 3'ünün kadın olduğunu ifade etti. Metil alkolün böbrek yetmezliği, körlük ve ölüm gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını vurgulayan Abbasi, bu tür içkilerin tüketiminin toplumda yarattığı korkunç sonuçları ortaya koyuyor.

Sağlık Kurumlarından Korkutucu Açıklamalar

Mazenderan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tedavi Birimi Başkanı Resul Zafermend, hastaneye başvuran 284 kişinin zehirlenme belirtileri gösterdiğini ve bunlardan 4 kişinin görme yetisini kaybettiğini, 81’inin ise böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize girdiğini açıkladı. İçki yasağı nedeniyle kaçak olarak üretilen içkilerde, etil alkol yerine daha ucuz olan metil alkolün kullanılması, bu tür trajik olayların artmasına neden oluyor ve sahte içki tüketiminin ciddi bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini gösteriyor.