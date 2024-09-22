İran Kızılayı’ndan, Güney Horasan eyaletindeki Tabas kenti yakınlarındaki madende meydana gelen patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, “Şu anda C Blokta kurtarma çalışmaları sürüyor. Maden bloklarından birinde patlama ve metan gazı sızıntısı gördük. Özellikle erken saatlerden itibaren kurtarma ekibinin bu bölgede varlığını gördük. Ülkenin kömürünün yüzde 76'sı buradan sağlanıyor. Kazada dün gece B blokta bulunan 47 kişiden 30 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı” denildi.

İran Kızılayı Başkanı Pir Hossein Kolivand, maden patlamasının yaşandığı bölgeye gidiyor.