İran'daki Jamkaran Camii'nde intikam anlamına gelen kırmızı sancak göndere çekildi. Kırmızı sancak en son 3 Ocak 2020'de Kasım Süleymani'nin ölümünden sonra ve 5 Ocak 2024'te Kerman saldırısının ardından göndere çekilmişti.
HENİYE SUİKASTİ
Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.
İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.
Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.