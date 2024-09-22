Metan Gazı Tehlikesi!

Tebes kentindeki madenin B bloğunda yaşanan patlama, ülkenin kömür ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan bu alanda ciddi bir faciaya neden oldu; gaz sıkışması, korkunç sonuçlar doğurdu.

Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor!

Vali Cevad Genaat'ın açıklamasına göre, patlamanın olduğu B ve C bloklarında toplamda 69 işçi çalışıyordu; C blokta hala yoğun bir gaz birikimi bulunuyor ve bu durum kurtarma ekiplerinin işini zorlaştırıyor.

Ekipler Gazı Tahliye Ediyor!

Ekiplerin, C bloktaki gazı tahliye etmeye çalıştığı belirtildi; gaz tamamen boşaltıldıktan sonra kurtarma çalışmalarına devam edileceği ifade edildi.

Bölgeye Dikkat!

İran, yaşanan bu trajik olayla sarsılırken, maden güvenliğinin sorgulanmasına neden oldu; yetkililerin, bu tür felaketlerin önüne geçmek için acilen önlemler alması bekleniyor.