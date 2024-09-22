Metan Gazı Tehlikesi!

Tebes kentindeki madenin B bloğunda yaşanan patlama, ülkenin kömür ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan bu alanda ciddi bir faciaya neden oldu; gaz sıkışması, korkunç sonuçlar doğurdu.

Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor!

Vali Cevad Genaat'ın açıklamasına göre, patlamanın olduğu B ve C bloklarında toplamda 69 işçi çalışıyordu; C blokta hala yoğun bir gaz birikimi bulunuyor ve bu durum kurtarma ekiplerinin işini zorlaştırıyor.

Komsu Felaketi Yasiyor Maden Patlamasinda 17847195 5328 M

Ekipler Gazı Tahliye Ediyor!

Ekiplerin, C bloktaki gazı tahliye etmeye çalıştığı belirtildi; gaz tamamen boşaltıldıktan sonra kurtarma çalışmalarına devam edileceği ifade edildi.

Komsu Felaketi Yasiyor Maden Patlamasinda 17847195 9321 Amp

Bölgeye Dikkat!

İran, yaşanan bu trajik olayla sarsılırken, maden güvenliğinin sorgulanmasına neden oldu; yetkililerin, bu tür felaketlerin önüne geçmek için acilen önlemler alması bekleniyor.

Kaynak: Wan Haber Haber Merkezi