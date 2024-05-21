Bell 212 Helikopter Özellikleri ve İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Kazası

Bell 212 Helikopter Özellikleri

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazası sonucunda yaşamını yitirmesiyle gündeme gelen Bell 212 helikopterin özellikleri şöyle:

Model: Bell 212

Üretici: Bell Helicopter Textron

Servis Girişi: 1968

Motor: 2 adet Pratt & Whitney Canada PT6T-3 Turbo Twin-Pac

Maksimum Hız: 212 km/s (132 mph)

Yolcu Kapasitesi: 12-14 kişi

Maksimum Menzil: 756 km (470 mil)

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 5,250 kg (11,600 lb)

Diğer Özellikler: Çift motorlu, yüksek performanslı, çeşitli operasyonlara uygun kullanım sağlar.

Bell 212 helikopter, özellikle arama kurtarma, askeri destek ve VIP taşımacılık gibi alanlarda kullanılmaktadır.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Kazası

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan Bell 212 helikopterinin düşmesiyle birlikte yaşanan trajik olay, ülke ve uluslararası toplumda derin bir üzüntüye neden oldu. Bu helikopter, 1979 İran İslam Devrimi'nden önce ABD tarafından İran'a sağlanan modellerden biri olarak bilinmektedir.

Kazanın detaylarına ilişkin soruşturmalar devam etmektedir ve olayın nedenleri hakkında net bilgiler henüz kamuoyuna açıklanmış değildir.