İran Cumhurbaşkanı Reisi, Kum kentinde toprağa verilecek

İran'da helikopter kazası sonucu ölen Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenaze programı açıklandı.

Ülkedeki resmi haber ajansı IRNA, Reisi'nin cenaze töreni programına ilişkin ayrıntıları duyurdu.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyette bulunanların cenazeleri salı günü toprağa verilecek.

Cenaze töreni belli oldu

Kazada ölenler, yarın Tebriz'de düzenlenecek tören sonrasında ikindi vaktinde Kum kentinde defnedilecek.

İran'da deprem etkisi yaratan helikopter kazası

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle ülkeye dönüşte helikopter kazası geçirdi.

Akıncı İHA buldu

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi.

Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları, İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.