Yeni Vize Düzenlemesi ve Seyahat Koşulları:

Bu adım, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme amacını taşıyan önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, umuma mahsus pasaport sahiplerinden oluşan 50 yaş üstü ve 15 yaş altı Türk vatandaşları, Irak’a vizesiz olarak giriş yapabilecekler. Bu düzenleme ile, belirtilen yaş grubundaki kişiler Irak’a 30 güne kadar ikamet edebilecekler ve giriş mührü, Irak’taki havalimanları ve sınır kapılarında pasaportlarına basılacak.

Diplomatik İlişkilerde Yükseliş

Son dönemde Türkiye ve Irak arasındaki diplomatik ilişkiler hız kazandı; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Bağdat ve Erbil ziyaretleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak ziyareti, iki ülke arasında yüksek düzeyde bir ilişki kurmayı başardı. Bu vize düzenlemesi de bu diplomatik gelişmelerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Karşılıklı Vize Muafiyeti Adımları

Türkiye, daha önce 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklılar için vize muafiyeti uygulamasını başlatmıştı. Şimdi de Irak’ın Türk vatandaşlarına yönelik bu benzer düzenlemesi, iki ülke vatandaşlarının seyahatlerini kolaylaştıracak ve ilişkilerin daha da güçlenmesine olanak tanıyacak. Bu karşılıklı muafiyetler, iki ülke arasındaki hareketliliği artırma yönünde önemli bir adım olarak görülüyor.

Seyahat ve Ticaret Hareketliliği Beklentisi

Yeni vize düzenlemesi, Türk ve Iraklı vatandaşlar arasındaki turizm ve ticaret hareketliliğini önemli ölçüde artırması beklenen bir gelişme. İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleşmesi ve uluslararası ilişkilerde olumlu etkiler yaratması hedefleniyor, bu da bölgesel işbirliği ve ekonomik fırsatların artmasını beraberinde getirebilir