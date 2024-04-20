Orta Doğu'da sular giderek ısınıyor.

İran'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği füze ve İHA saldırısının ardından bölgede yeni bir savaştan endişe edilirken, sıcak bir gelişme yaşandı.

Irak'ın Babil kentindeki Haşdi Şabi genel komutanlık merkezi ve zırhlı araç yerleşkesi Kalso Askeri Üssü'ne hava saldırısı düzenlendi.

Yetkililer, hava saldırısının kim tarafından yapıldığının henüz bilinmediğini açıkladı.

"ABD tarafından düşmanca hava saldırısı düzenlendi"

Haşdi Şabi Babil Basın Ofisi "Facebook" hesabından yapılan açıklamada ise, "Babil'de askeri Kalso Üssü'ndeki Kalkan, Seraya el-Cihad ve Nuhba Müdürlüğü'ne ABD tarafından düşmanca hava saldırısı düzenlendi." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, söz konusu saldırıda ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

Saldırıda Babil şehrine bağlı El-Müseyyeb ilçesinde bulunan Kalso Askeri Üssü hedef alındı.

Saldırı sonrası bölgede büyük çapta yangın çıktığı görüldü.

ABD, Haşdi Şabi'yi yalanladı

ABD Ordusu, Haşdi Şabi'nin duyurusu sonrası yazılı açıklama yaparak, "ABD'nı̇n Irak'ta hava saldırıları düzenledı̇ğı̇ haberlerı̇ doğru değı̇l." ifadelerini kullandı.

"Tepkimiz hızlı ve maksimum seviyede olacaktır"

İran Dışı̇şlerı̇ Bakanı ise, "İsrail, yeni bir maceraya kalkışır ve İran'ın çıkarlarına karşı hareket ederse, bundan sonrakı̇ tepkimiz hızlı ve maksimum seviyede olacaktır” açıklamasını yaptı.