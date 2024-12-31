İpekyolu Belediyesi geçtiğimiz günlerde bünyesinde çalışan sözleşmeli personellere bir tebligat göndermiş, iş akitlerinin feshedileceğini ve sözleşmelerin yenilenmeyeceğini bildirmişti.

Konuyla alakalı sözleşmeli personeller bireysel davalar açmış ve konuyu gündeme taşımıştı.

Konuyla ilgili Van İdare Mahkemesi flaş bir karar vererek İpekyolu Belediyesi tarafından tebliğ edilen işlemin bu aşamada uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olmasından kaynaklı yürütmenin durdurulması kararı verdi.

Yerel mahkemenin verdiği bu karar İpekyolu Belediyesi cephesinde şok etkisi yaratırken, emekçi cephesinde ise sevinçle karşılandı.

'SÖZ KONUSU İŞLEM HUKUKA AYKIRIDIR'

Yerel Mahkemede dava açan Sözleşmeli Personel S.İ.’nin avukatı Cihat Demir, "Van Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yenilenmeyeceğine dair tebliğler yapıldı. Özellikle aday memur statüsüne geçmeye hak kazanacak sözleşmeli personeller için bu durum, iş güvencelerinin sona ermesi anlamını taşıyordu. Bu nedenle, kararın çalışanlar açısından telafisi güç zararlar doğuracağı gerekçesiyle işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması talepli davalarımızı açtık. Bugün idare mahkemesi, söz konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu ve işlemin uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracağını belirterek yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Bu karar, benzer durumda olan tüm sözleşmeli personel için son derece önemli bir kazanımdır." dedi.

'KARAR ÖNEMLİ BİR EMSAL TEŞKİL ETMEKTEDİR'

Kararın sözleşmeli işçiler açısından ilk olduğunu belirten Avukat Cihat Demir, "İdare Mahkemesince eğitmen kadrosunda bulunan sözleşmeli personel olarak görev yapan müvekkil açısından belirttiğimiz hususlar üzerinden söz konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu ve uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan zararlar doğacağını belirterek bu kararı vermiştir. Mahkeme idareye tanınan takdir hakkının kötüye kullanıldığını ve kararın kamu yararından uzak bir şekilde alındığı kararında belirtmiştir. İdarenin elbette takdir hakkı bulunmaktadır; ancak bu hakkın hukuka uygun, kamu yararını gözeten ve keyfilikten uzak bir biçimde kullanılması gerekir. Bu karar, sözleşmeli personellerin haklarının korunması adına önemli bir emsal teşkil etmektedir.” İfadelerine yer verdi.