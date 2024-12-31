TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ülkemizde ihracat 2024 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azalarak 22 milyar 289 milyon dolar, ithalat yüzde 2,7 artarak 29 milyar 748 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2024 Kasım ayında yüzde 0,1 artarak 20 milyar 764 milyon dolardan, 20 milyar 788 milyon dolara yükseldi.

Kasım ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 1,0 artarak 21 milyar 708 milyon dolardan, 21 milyar 933 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Kasım ayında 1 milyar 145 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %0,6 artarak 42 milyar 720 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 94,8 oldu.

VAN’IN KASIM AYI DIŞ TİCARET RAPORU;

Van geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre ithalat çıktısını düşürdü. Aynı zamanda Van’ın ihracat girdisi de hem bir önceki aya ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre düşüş gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Van’da 2024 yılı Kasım ayında ihracat girdisi 1 milyon 923 bin dolar olarak gerçekleşti. Açıklanan verilere göre Van’ın, 2023 yılı Kasım ayı ihracat girdisi 2 milyon 412 bin dolar olmuştu.

Van’da 2024 yılı Kasım ayında ithalat çıktısı 2 milyon 616 bin dolar olarak gerçekleşti. 2023 yılı Kasım ayında Van’da toplam ithalat çıktısı 2 milyon 291 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.

2024 yılı Ocak-Kasım döneminde Van’ın ihracat rakamları 25 milyon 260 bin dolara ulaşırken, aynı dönemin ithalat rakamları 35 milyon 853 bin dolar olarak kayıtlarda yer aldı.