Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bazı harçlarda yapılacak artışların, yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranının altında tutulacağını açıklamasının ardından, pasaport, ehliyet ve diğer değerli kâğıt bedellerine uygulanacak zam oranı netleşti.

YÜZDE 19,01 ORANINDA ARTIRILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre; pasaport, sürücü belgesi (ehliyet), aile cüzdanı, noter kâğıdı gibi değerli kâğıt kapsamındaki belgelerin 2026 yılı bedelleri yüzde 19,01 oranında artırıldı. Böylece söz konusu kalemlerdeki artış, yeniden değerleme oranının belirgin şekilde altında kaldı.

İKAMET İZNİ KAĞIDI 964 TL'YE YÜKSELDİ

Noter kâğıtlarında noter kâğıdı ve beyanname bedeli 149 TL olurken, protesto, vekaletname ve resen senet bedeli 298 TL olarak belirlendi. İkamet izni kâğıdı 964 TL'ye yükseldi.

AİLE CÜZDANI BEDELİ 1202 TL

Kimlik kartlarında ise kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kart ile değiştirme nedeniyle düzenlenen kart 220 TL, kayıp nedeniyle düzenlenen kart 440 TL oldu. Aile cüzdanı bedeli 1202 TL olarak açıklandı.

PASAPORT KAĞIT BEDELİ 1351 TL

Sürücü belgesi (ehliyet) ve sürücü çalışma belgesi bedeli 1690 TL olarak belirlenirken, pasaport kâğıt bedeli 1351 TL'ye çıktı. Motorlu araç tescil belgesi 1511 TL, iş makinesi tescil belgesi 1261 TL olarak düzenlendi.

Banka çeklerinde her bir sayfa için bedel 95 TL olarak belirlendi. Çalışma izni muafiyeti belgesi ile yabancı çalışma izin belgesi bedeli ise 964 TL oldu.