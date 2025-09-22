İlçe merkezinde ve özellikle okul çevrelerinde biriken çöpler hem çevre sağlığını tehdit ediyor hem de kötü koku ve görüntü kirliliğiyle günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Vali Mithatbey Mahallesi'nde bulunan TEV- İfakat Yavuz İlköğretim Okulu çevresindeki sokaklarda çöplerin günlerce toplanmaması, öğrenci velilerini isyan ettirdi. Çöp yığınlarının bahçelere kadar ulaştığını belirten mahalle sakinleri, çocukların okula gidip gelirken ağır kokuya maruz kaldığını, bunun da ciddi sağlık riski oluşturduğunu dile getirdi. Veliler, defalarca İpekyolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü aramalarına rağmen bir muhatap bulamadıklarını belirterek, "Çocuklarımızın hastalık kapması an meselesi. Belediyenin asli görevi temizliktir. Ancak bu görevini yerine getirmiyor" diyerek tepki gösterdi.

"Belediye asli görevini yerine getirmiyor"

Mahalle sakinleri yalnızca okul çevresinde değil, İpekyolu Belediyesi sınırları içerisindeki birçok sokakta benzer manzaraların görüldüğünü kaydetti. Vatandaşlar, "Çöp toplamak belediyenin en temel görevidir. Eğer bu görev bile yerine getirilmiyorsa, belediyecilikten söz etmek mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

"Çocukların sağlığı tehdit altında"

Çöplerin gündüz vakti, okulların açık olduğu saatlerde dahi toplanmamasına anlam veremediklerini söyleyen veliler, özellikle okul çevrelerinin öncelikli olarak temizlenmesi gerektiğini hatırlatarak, "Gündüz çocuklarımız çöp yığınlarının arasından okula gidiyor. Bu kabul edilemez" diyen veliler, belediyenin daha duyarlı ve sorumlu davranmaları gerek" dedi.

"Valilikten müdahale talebi"

İpekyolu Belediyesi'nin konuya kayıtsız kalmasını eleştiren mahalle sakinleri, sorunun çözülmesi için Van Valisine çağrıda bulundu. Vatandaşlar, "Belediye bu görevi yerine getiremiyorsa, sayın valimizin konuya el atmasını istiyoruz. Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemlidir" diyerek taleplerini dile getirdi.