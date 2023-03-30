Kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelen ve 2022 yılı hizmetleri hakkında değerlendirmelerde bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, 2023 yılında hayata geçirilmesi planlanan projelerle ilgili de bilgiler aktardı.

Van'da Elite World Otel'de düzenlenen iftar programının ardından 2022 yılında yapılan ve devam eden projeler hakkında açıklamalarda bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, sahil bandı projesi, evlendirme köşkü, 2 bin kişilik spor salonu, halk kütüphanesi, 60 kilometrelik imarlı yeni yol açılması, 100 bin metrekare BSK asfalt serimi, 8 kulvarlı ve tribünlü atletizm pisti, Kale Park, rekreasyon alanı ve onlarca parkın ilçenin gelişimine ve değişimine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

İlçedeki kaçak yapılaşma sorununu kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ortadan kaldırmayı planladıklarını ifade eden Aydın, İpekyolu ilçesindeki yapı stokunun %90'ının kaçık olduğunu vurguladı. Bu sorunun kentsel dönüşümlerle ortadan kaldırılabileceğini belirten Aydın, yeni yapılarda denetimlerinin sıkı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

"SAHİL BANDI PROJESİ VE KALE PARK REKREASYON ALANI BU YIL İÇİNDE HİZMETE AÇILACAK"

2022 yılında hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi veren Başkan Vekili Aydın, "Belediyemiz tarafından yapımı devam eden Sahil Bandı Projesi ve Kale Park Rekreasyon alanı bu yıl içinde hizmete açılacak. Bilindiği gibi bu projede yerli ve yabancı turistler keyiflerince dinlenebilecek, sosyal aktivitelerini yapabilecekler, çeşitli spor alanlarında ise sağlıklı olarak sporlarını yapabilecekler.

Tarihi Van Kalesi'nin hemen yanında bulunan ve ilçe sakinlerinin Van Gölü sahilinde aileleriyle güzel zaman geçirebilecekleri bir alanda sahil bandı projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İlk etapta gölün ve çevrenin kirlenmesine neden olan bölgedeki 307 ahırın yıkımı gerçekleşti.

Bataklık olan alanları da ıslah ederek altyapı çalışmalarının büyük bölümünü tamamladık. Proje alanında sosyal donatı alanları, 175 bin metrekarelik yeşil alan, koşu parkuru, bisiklet ve yaya yolu, kafe ve çocuk oyun bölümü, taş kafe restoran, futbol sahası, tenis kortu sahaları, basketbol sahası, okçuluk alanı, paint ball sahası, biyolojik gölet alanları, süs havuzları, survivor parkuru, dinlenme ve yeşil alanlar yer alacak" dedi.

"İLÇENİN TAMAMINA HİZMET ETME GAYRETİ İÇİNDEYİZ"

Projenin kentin gelişmesine ve turizme de hizmet edeceğini ifade eden Aydın, "Eski Van Şehri'nin canlanmasıyla birlikte birçok turist buraya gelecek. Başta İran olmak üzere yurt içi ve yurt dışından gelecek turistler için burası bir destinasyon olacak.

İran'dan birçok turist ilimize geliyor. 30 bin kişilik bir konser alanı planladık. Parkın içinde kafeler, büfeler, farklı satış noktaları olacak. Proje tamamlandığında yüzlerce kişiye iş alanı açılacak ve istihdama katkı sağlanacak. Çok büyük bir alanda ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları olacak. Bataklık bir alanda çalışma yapmak zor.

Bunların tamamını alt ve üstyapısını, yolunu, elektriğini, mekaniğini, sulamasını en ince ayrıntısına kadar düşündük. İlçenin tamamına hizmet etme gayreti içindeyiz. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hemşehrilerimize en iyi hizmetleri sunmanın gayretleri içerisindeyiz. İlçemizdeki yeşil alan eksikliğinin farkındayız. Büyük ölçekli projelerimizle ilçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını Türkiye ortalamasının üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.

Belediyemizin 2022 yılı projelerinden bir diğeri ise 7D Sinema simülasyon merkezi. Bu merkez Şerefiye Mahallesinde İpek Park Eğlence Merkezinde Elsa Kulesi içinde hizmete açıldı. Bir diğer projemiz Evlendirme Köşkü, pek çok özelliği ile evlenecek çiftlere eşsiz bir ortam sunacak. İpekyolu Belediyesi tarafından nikah törenlerinin yapılabilmesi için projelendirilen Evlendirme Köşkü, Van'da bir ilk olma özelliği taşıyor. Düğün yapmak isteyen çiftlerin nikah törenlerinde tüm gereksinimlerini karşılayacak olan proje açılış için gün sayıyor" diye konuştu.

"150 KİŞİLİK NİKAH SALONU YAPTIK"

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, projenin belediyenin önemli hizmetlerinden biri olduğunu dile getirerek, "İnsanların hayatlarını birleştirdikleri nezih ve kullanışlı bir mekan inşa ettik. İpekyolu bir anlamda şehrin kalbi konumunda. Ticaretin ve sosyal hayatın en yoğun yaşandığı yer İpekyolu ilçemiz. Kent merkezinde her gün onlarca kişi dünya evine giriyor. Evlendirme hizmetlerimizi kiraladığımız bir alanda veriyoruz. Bu özel günler için Şerefiye Mahallesi'nde 2 katlı 465 m² alan üzerine yaklaşık 150 kişilik nikah salonu yaptık. Yeni yuva kuracak olan çiftlerimizin nikah törenlerini unutamayacakları bir mekanda gerçekleştirmeleri için 100 m² kokteyl alanı, takı ve etkinlik salonu, bir de gelin ve damat için fotoğraf stüdyosu olan modern ve şık bir mekan inşa ettik" ifadelerini kullandı.

GENÇLERE SPOR SALONU MÜJDESİ!

Genç nüfusun oldukça yoğun olduğu ilçede gençleri spora ve sportif faaliyetlere teşvik etmek amacıyla ilçede 5 bin 200 metrekarelik alana 2 bin kişilik kapalı spor salonu inşa ettiklerini belirten Başkan Vekili Aydın, "Bu salonun 4000 m² yeşil alanı, 230 araçlık otopark alanı, bir adet yan saha, 5 adet antrenman salonu, boks, tenis, güreş vb. ferdi spor alanları mevcut. Gençlerin burada boş zamanlarını sağlıklı ve verimli bir şekilde geçirebilmeleri amaçlanıyor. Yanı sıra 8 kulvarlı atletizm pisti ve 1000 kişilik tribün de gençlerle buluşmak için gün sayıyor" dedi.

"EĞİTİM KÖŞKLERİ İLE EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ YARATILMASI HEDEFLENİYOR"

İlçede kreş ve anaokulu eğitimi alamayan öğrenciler için çocuk kütüphanesi yapıklarını belirten Başkan Vekili Aydın, "Sabah 15 ve öğlen 15 öğrenci olmak üzere 2 öğün anasınıfı eğitimi veriyoruz. Hafta sonu serbest çalışma hocalarımız eşliğinde parka gelen çocuklara eğitimler veriliyor. Blok merkezlerimizle beraber piyano eğitimi veriliyor.

Bütün malzeme ve materyaller belediyemiz tarafından karşılanıyor. Yanı sıra ilçede Türkiye'de bir ilk olan eğitim köşkleri İpekyolu'nda hizmet veriyor. Kadınların, gençlerin ve öğrencilerin eğitim yaşamlarını olumlu yönde pekiştirecek olan Eğitim Köşkleri ile eğitimde fırsat eşitliği yaratılması hedefleniyor. Gençlerimizin eğitimlerini pekiştirecekleri etüt salonlarının dışında kadınlarımıza yönelik dikiş-nakış alanları ve yetişkinlere özgü okuma-yazma kursları bulunuyor.

Yine sosyal projeler kapsamında yürütülen projeler kapsamında, eğitmen ve çalışanlarının bile kadınlardan oluştuğu kadınlara özel spor komplekslerimizde zumba, plates, step aerobik, kardiyo fitness, reformer, trambolin fitness, kick boks gibi branşlarda ücretsiz olarak eğitimler veriliyor. Merkezlerimiz şu an 4 mahallemizde hizmet veriyor. Ali Paşa, Cevdet Paşa, Bahçıvan ve Şerefiye Mahallelerinde yer almaktadır. Şerefiye Mahallemizdeki spor salonumuz ise bölgede ilk ücretsiz hizmet veren obezite ile mücadele salonu özelliği taşıyor" diye konuştu.

"ŞEHRİN VİTRİNİNİ GÜZELLEŞTİRMEK AMACIYLA CEPHE İYİLEŞTİRMELERİ YAPTIK"

Van'a 650 kilogram hurdadan yapılan Van Kedisi heykelini kazandırdıklarını belirten Aydın, "Şehrimizin en merkezi noktası Cumhuriyet Caddesi Bahçıvan Mahallesi Sanat Sokağı'nda ilimizin tanıtımına ve görsel estetiğine katkı sağlayacak 650 kg hurdadan yapılan Van Kedisi heykelini ilçeye kazandırdık. Bu heykel belediyemiz tarafından 6200 adet atık vida ve cıvata, 80 adet atık motor parçası, farklı boyut ve kalınlıkta 250 adet atık inşaat demirleri ile 55 adet atık su tesisatı malzemeleri oluşturuldu.

Van Kedisi'nin kendine has özelliklerini temsil etmesi amacıyla akşamlar gözlerinin biri mavi diğeri sarı yanacak şekilde tasarlandı. İlimize gelen yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi odağı olan heykel, fotoğraf çektirmek için de ideal bir mekan olarak tasarlandı. PTT Caddesi'nde cephe iyileştirme projesi ile şehir merkezinde İpekyolu'na yakışır bir görüntü meydana getirmek ve şehrin vitrinini güzelleştirmek amacıyla PTT Caddesindeki iş yerlerimizin cephe iyileştirmeleri yapıldı.

Tek tip tabela uygulaması yaptık. Böylece modern ve şık bir İpekyolu inşa etmiş olduk. Yine kent estetiğine uyum sağlaması için Zübeyde Hanım Caddesi'nde 4.5 metre yüksekliğinde 4 yönlü Saat Kulesi kazandırdık. Hafıziye Mahallemizdeki Nanyemez Baba Türbesi Selçuklu mimarisi ile dizayn edilmiş koruma altına alınmıştır. Gençlik Sokak ve Işıklı Sokak'ta aydınlatma çalışmaları ile kent estetiğine katkı sağladık" ifadelerini kullandı.

"İLÇEYE 60 KM'LİK YENİ İMARLI YOLLAR KAZANDIRILDI"

Yol çalışmaları ile ilçenin çehresinin değiştiğini vurgulayan Başkan Vekili Aydın, "Belediyeye bağlı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından muhtelif cadde ve sokaklarda asfalt, kaldırım ve drenaj yapım işi sezon boyunca titizlikle yürütüldü. İlçeye toplamda 60 km'lik yeni imarlı yollar kazandırıldı. İlçe sınırlarında bulunan 50 mahallenin tamamında asfalt kaplama, kilit parke taşı imalatı ve yeni açılan yollarla halkın hizmet sunmanın gayreti içerisindeyiz. Bu sezon, 100 bin m² BSK Asfalt, 50 bin m² Parke Kilit Taşı, 25 bin m Bordür, 20 bin ton yama çalışmaları tamamladık. Çalışmalarımız, hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"PARKLAR VE YEŞİL ALANLAR KAZANDIRDIK"

İlçeye önemli ölçüde park ve yeşil alan kazandırdıklarını söyleyen Aydın, "Vatandaşlarımızın hoşça ve güvenli bir şekilde vakit geçirebilecekleri, çocukların dinlediği ve birçok alanda oynayabilecekleri, ailelerimizin de oturup dinlenebilecekleri nezih bir ortamda yeme içme ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri 17 park ve yeşil alan oluşturduk. İçerisinde yeşil alanlar, birçoğunda spor ve yürüyüş alanları, çocuk oyun grupları, kafeterya, WC, aydınlatma, peyzaj düzenlemeleri ve piknik için oturma alanları bulunuyor" diye konuştu.

"BİLİM MERKEZİ VAN'DA BİR İLK OLACAK"

2023 yılında yapılması planlanan projelerle ilgili bilgi veren Kaymakam Aydın, gençler için bilim merkezini hayata geçireceklerini söyleyerek, "Gelecek nesillere yapılan yatırım ülkemizin geleceğine yapılmış bir yatırımdır. Gençlerimizin spor, eğitim, kültür, sanat ve bilim alanlarında yetişmesi ve çok başarılı olması için sayısız çalışmalar yürütüyoruz. Bu hedef doğrultusunda her alanda çok önemli adımlar atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz.

Van'da ilk olacak "Bilim Merkezi" de o çalışmalardan biri. Bu merkeze 7'den 70'e herkes ilgi duyacak. Başta gençlerimize, çocuklarımıza ve Van'da yaşayan tüm hemşehrilerimize farklı bir ufuk açacak bu merkezin inşaat aşamasındaki hazırlıklarına başladık. Şerefiye Mahallesi'nde yapılacak olan Bilim Merkezi, taban alanı 2200 metrekare, toplam inşaat alanı ise 4000 metrekarelik bir alanı kapsıyor.

50 kişilik planetaryum kapasiteli, 1300 metrekarelik deney ve simülasyon salonu,150 metrekarelik dijital kütüphane, 100 metrekarelik çok amaçlı salon, 2 adet bilim laboratuvarı ile metal, ahşap ve boya atölyelerini içinde barındıracak bu merkezde çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"KALE SPOR KOMPLEKSİ'Nİ İLÇEYE KAZANDIRMAYI PLANLIYORUZ"

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını yürüttüklerini belirten Başkan Vekili Aydın, "Spora ve sporcuya verdiğimiz desteklerimiz her daim devam ediyor. Bu bağlamda bir yeni projemiz olan Kale Spor Kompleksi'ni ilçeye kazandırmayı planlıyoruz. Eskişehir Mahallesi'ndeki Kale Park ve Rekreasyon alanında Kale Spor Kompleksi projesinin müjdesini veriyoruz.

Spor kompleksimizde, futbol sahası (35x50), FIFA onaylı futbol sahası (113x76), 2 adet çok amaçlı saha (28x15), 3 adet tenis kortu (36,50x18,50), giyinme-soyunma kabinleri, açık otopark, açık tribün, sosyal donatı alanı ve kafe yer alacak. Yine Erçek Mahallesi'nde yapacağımızı Filamingo Kafe ve Park, Erçek'teki vatandaşlarımıza soluk aldıracağına inanıyorum.

Erçek'e yeni bir yeşil alan kazandırarak ailelerin çocuklarıyla vakit geçirebilecekleri, piknik yapabilecekleri, çocukların oyun oynayabileceği alanlar oluşturacağız. Proje kapsamında park içinde, sahne alanı, flamingo kafe, seyir terasları, oyun alanları, spor alanları, kameriye alanları, sahil iskele yer alacak" dedi.

"TOPLANAN ATIKLAR EKONOMİYE KAZANDIRILACAK"

Bostaniçi Mahallesi'nde modern garaj ve atık merkezi yapacaklarını söyleyen Aydın, "Yine Bostaniçi Mahallemizde yapımını planladığımız Fen İşleri Garaj ve Atık Merkezi'nde 300 metrekare idari bina, 225 metrekare bekleme lokal, 450 metrekare depo alanı, 225 metrekare hangar, 250 metrekare araç yıkama yakıt, 450 metrekare araç bakım onarım alanları planlıyoruz.

Bu projemizde de tüm çalışmalar başladı. Atık Merkezi'nde İlçe sınırlarında toplanan atıkları ekonomiye kazandırma adına 1000 metre kare alanda 13 çeşit atığın ayrı olarak toplanıp depolanması sağlanacaktır. İlçemizde oluşan atıklar baz alınarak; Kağıt atık bölümü, Plastik atık bölümü, Cam atık bölümü, Ömrünü tamamlamış lastik, Tehlikeli atık bölümü, Bitkisel atık yağ bölümü, Madeni atık yağ bölümü, Atık pil bölümü, Organik atık bölümü, Elektrik ve elektronik atık bölümü, Tekstil atık ünitesi, Metal atık bölümü, Atık İlaç bölümü ve idari bölümden oluşmaktadır.

Atık miktarını belirlemek adına kantar kullanılacak. Ayrıca görüntü kirliliğinin oluşmaması adına en az 1.5 metre çevre duvarı ve atıkların hava şartlarından korunması amacıyla üstü kapalı ortamda muhafaza edilecektir" ifadelerini kullandı.

İPEKYOLU'NDAKİ ÇOCUKLAR UNUTULMADI

Çocuk Eğlence Dünyası ve Çocuk Spor Merkezi'nin yapılacağı müjdesini de veren Aydın, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı da unutmuyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla belediyemize ait bu etkinlik merkezleri ile hem eğitim alanında hem de spor alanında çocuklarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Buzhane Mahallemizde hayata geçirmeyi planladığımız 'Çocuk Eğlence Dünyası' projemiz içinde barındıracağı Hobi Alanları, Macera Oyun Alanları, Parkur Aktivite Alanları, Eğlence Atölyeleri ile çocuklarımızın eğlenerek öğrenmesini hedefliyoruz.

Aynı şekilde Yalı Mahallesinde yapılmasını planladığımız, 'İpekyolu Çocuk Akademisi' ile çocuklarımıza yeni ufuklar açmayı, hobilerini hayata geçirebilecekleri alanlar oluşturmayı hedefliyoruz. İpekyolu Çocuk Akademisi içinde; Bilişim ve Teknoloji Atölyesi, Yabancı Dil Atölyesi, Dikkat Toplama Atölyesi, Tasarım ve Beceri Atölyesi, Lego Oyun Odası, Kütüphane, Müzik Atölyesi, Çocuk Yaratıcı Drama Atölyesi, Düşler Atölyesi, Çocuk Bale Atölyesi, Jimnastik Odası gibi birimler yer alacak" dedi.

"BİLİME VE MATEMATİĞE DAYALI OYUN ALANLARI İLE ÇOCUKLARIMIZIN UFKUNU GENİŞLETECEK"

Çocukların gelişimine ve sosyalleşmesine katkı sağlayacak bir diğer bir projenin Çocuk Spor Merkezi olduğunu aktaran Aydın, "Hafiziye Mahallesinde yapmayı planladığımız Çocuk Spor Merkezi'nde çocuklara hareket kabiliyeti, esneklik ve beceri geliştirmeye yönelik çeşitli spor aktiviteler yaparak bedenlerini temel spor branşlarında eğitim almaya hazırlamayı hedefliyoruz.

Spor merkezinde alanında uzman eğitmen eşliğinde, jimnastik, yoga, zumba, boks, kick boks, karate, tekvando, bale, kardiyo ve modern dans branşlarında eğitimler verilecek. Vali Mithat Bey Mahallesi Oğuz 3. Sokakta, İpekyolu Belediyesi Matematik ve Bilim Parkı ile Hafiziye Mahallesi Gölbaşı 4. Sokakta İpekyolu Belediyesi Çocuk Oyun Sokağı'nı hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Bilime ve Matematiğe dayalı oyun alanları ile çocuklarımızın ufkunu genişletecek, onları eğlendirecek, eğlenirken de öğrenmelerine büyük katkısı olacak alanlar yaratmayı amaçlıyoruz. Bu parklarda satrançtan, matematiğe, fen bilimlerinden, müziğe birçok alanda somut örneklerle öğrenmelerini kolaylaştırmayı ve akıllarında kalmasına yardımcı olacak somut alanlar yaratıyoruz. Ayrıca bu yıl ilçe sınırlarımız içerisinde yine 14 adet park projemizi yine hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" diye konuştu.

"BOSTANİÇİ'NDE YAŞAM MERKEZİ YAPIYORUZ"

Bostaniçi Mahallesi'nde yaşam merkezi yapacaklarını belirten Aydın, "Bostaniçi Mahallesi'nde yapımı planlanan Bostaniçi Yaşam Merkezi'nde vatandaşlarımızın taziyelerini kabul edebilecekleri çok amaçlı salon, mescit, mutfak, abdesthane ve 5 adet çok amaçlı atölye yer alacak. Bu merkez mahalle halkı için bir cazibe merkezi olacak. İmkanlar ve şartlar dahilinde bu merkezleri tüm mahallelerimize kazandırmayı planlamaktayız.

Bu projelerimizin yanı sıra çizim aşamasında olan projelerimiz de var. Bunları da sırasıyla çizimleri tamamlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Sahil Bandı Cafe ve Şehitlik Anıtı bu projelerimiz arasında yer alıyor. Tüm projelerimizin Vanlı hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"KALDIRIM İŞGALİNDEN İVEDİ BİR ŞEKİLDE KURTULMAMIZ GEREKİYOR"

Kentteki kaldırım işgalleriyle ilgili konuşan Başkan Vekili Aydın, "Kaldırım işgalleri yıllardır devam ediyor. Ömrümüz boyunca görmüşüzdür. Bizim yolda değil, kaldırımda yürümemiz gerekiyor. Kaldırım işgallerini kaldırmamız gerekiyor. 40-50 yıldır kaldırımı işgal edenler, artık bunu hak olarak görüyor. Bu çok büyük bir problemdir. Kaldırım işgalinden ivedi bir şekilde kurtulmamız gerekiyor. Benim de bu anlamda çok büyük rahatsızlığım var.

Bunun kaldırılması artık ayrı bir problem olmuş. Çünkü zamanında buraları vermişiz. Kimse buraları görmemiş. Biz ilçemizde bu soruna müdahale ediyoruz ve peyderpey kaldırıyoruz. Müdahalenin akabinde de birçok konuyla karşı karşıya kalabiliyoruz.

Kaldırım işgali geçmişten de gelen bir husus. Şehirleşen bir yerde eğer şehirsek, Van'ın değerini arttırmamız gerekiyorsa, bunlardan kurtulmamız gerekiyor. Bu kaldırım işgallerine yıllardır hiçbir müdahalede bulunulmamış. Bizim dönemimizde de başlamamış bir konu. Bunu esnafları da mağdur etmeden çözmemiz gerekiyor. Bu konuda benden daha fazla rahatsız değilsinizdir diye düşünüyorum. Bu durum Van'a yakışmayan bir konudur" dedi.

"YAPI STOKUMUZUN %90'DAN FAZLASI KAÇAK DURUMDA"

İlçe genelinde yapı stoku denetimlerinin devam ettiğini söyleyen Aydın, "Bizim toplam yapı stokumuzun %90'dan fazlası kaçak durumda. Bu kaçak durum bu yıl oluşmamış. Yıllar itibariyle burada bir kaçak yapıya izin verilmiş. İlçemizdeki yapıların %90'nı kaçak durumda. Doğal olarak bunlar kentsel dönüşümlerle, yeni değerler yaratacak olacak.

Bir anda bunun dönmesi mümkün değil. Bu yapılar depreme dayanıklımı bunu bilmiyoruz. Mimari projesini, mühendislik hizmeti alıp almadığını bilmiyoruz. Kendi içerisinde sağlamları da vardır. Kaçak yapıları ilişkin normalde yapmamız gerekenler var. Ama kentin %90'nından bahsediyoruz. Bu noktada buralar kentsel dönüşümle yıllar itibariyle düzelecektir.

Mevcut yapılarda denetimlerimiz devam ediyor. Belediyemizin ruhsat verdiği yapılar, yapı denetim firmaları tarafından kontrol ediliyor. Biz de çeşitli zamanlarda bunların kontrollerine gidiyoruz. Beton dökülürken numune alınıyor, mimari projelere uyulup uyulmadığı konusunda sürekli denetimler yapılıyor.

Bunun dışında depremle beraber bilinçlenmenin artmasını sağlamak ve daha fazla dikkat çekmek amacıyla İpekyolu Belediyesi olarak kolonların kesilip kesilmediği konusunda bir denetime başladık. Bu denetimleri İskele Caddesi ile İkinisan Caddesi arasındaki, yapı denetimli olan tüm ruhsatlı yapılarda yapıyoruz. Buralarda karşılaştığımız durumlarla ilgili hemen işleme başlıyoruz" diye konuştu.

"KOLON KESMEK CİNAYETTİR"

Geçtiğimiz günlerde bir restaurantı kolon keserken yakaladıklarını söyleyen Aydın, "Kolon kesmek cinayettir. Yarın bir depreme olduğunda orada binlerce insan ölebilir. İçerisinde 80 tane daire olan bir yerde bunu tespit ettik. Orayla ilgili işlemleri yapıyoruz. Buranın güçlendirilmesi için gerekli işlemleri yapacağız. Yoksa hemen tahliye işlemlerini yapacağız.

Bu bilincin ülkemizin her bir belediyesinde olması gerekiyor. Hiçbir şekilde taviz vermememiz gerekiyor. Sadece restaurantlar için değil, bodrum katta araçlarımızı daha rahat çıkarmak için kolon kesiyoruz. Kolon kesmek suçtur. Cinayete teşebbüstür. Hukuken de suçtur.

Buna karşı mücadelemizi veriyoruz. Denetimlerimiz sıkı bir şekilde devam ediyor. Yapı denetimli binalarda deprem açısından hiçbir sorunun olmaması gerekiyor. Çünkü yönetmeliğe uygun yapılıyor. Bu anlamda İpekyolu Belediyesi olarak Van'da kanunları en fazla uygulayan belediye hüviyetindedir" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi