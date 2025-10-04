Van’ın merkez ilçelerinden İpekyolu Belediyesi’nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Belediyede aynı anda üç müdür görevden alındı. Görevden alınan isimler arasında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü ile Özel Kalem Müdürü bulunuyor.

Belediye kaynaklarından edinilen bilgilere göre, görev değişikliklerinin aniden yapıldığı ve müdürlerin yerine yeni atamaların kısa süre içerisinde gerçekleştirileceği öğrenildi. Ancak alınan kararın gerekçesine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Sessizlik dikkat çekti

Görevden alınmalara dair henüz kamuoyuna açıklama yapmayan İpekyolu Belediyesi’nin önümüzdeki günlerde detaylı bir bilgilendirme yapıp yapmayacağı merak konusu oldu. Belediye kulislerinde, görevden almaların sadece bu üç isimle sınırlı kalmayacağı, bazı müdürlerin daha görevden alınabileceği konuşuluyor.

Kamuoyunda merak uyandırdı

İpekyolu Belediyesi’nde yaşanan bu gelişme, hem belediye personeli hem de kentteki siyasi çevreler tarafından dikkatle takip ediliyor. Özellikle İnsan Kaynakları Müdürlüğü gibi kritik bir birimin görevden alınması, alınan kararların belediyenin kurumsal işleyişine nasıl yansıyacağı konusunda soru işaretleri doğurdu.