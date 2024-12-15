Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van'da ilçe gençlik kolları başkanlarını atamaya devam ediyor. Şuana kadar bir çok ilçeye gençlik kolları başkanı atayan AK Parti, Van'ın en büyük ilçesi olan İpekyolu'na da atama yaptı.

AK Parti'nin çeşitli kademelerinde görev yapan Musab Ergül, AK Parti Genel Merkezi'ne çağrılarak yapılan mülakat sonrası İpekyolu Gençlik Kolları Başkanlığına atandı.

Atama sonrası sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklamada bulunan Ergül, "Yapılan istişareler sonucunda, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanımız Sn. Eyüp Kadir İnan'ın ve Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sn. Yusuf İbiş'in tensipleriyle, Genel Başkan Yardımcımız Sn. Yunus Emre Müküs ve Van İl Gençlik Kolları Başkanımız Sn. Muhammed Çalağan’ın olurlarıyla AK Parti İpekyolu Gençlik Kolları Başkanlığına atanmış bulunmaktayım. Bu süreçte hiçbir zaman desteğini esirgemeyen İpekyolu İlçe Başkanımız Sn. Yavuz Kuşan ağabeyime teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.