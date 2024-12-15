Çalışmalardan dolayı gerçekleştirilecek elektrik kesintilerinden Çaldıran ve Özalp ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.

İşte kesintiden etkilenecek olan o mahalleler;

ÇALDIRAN:

09.00 – 16.00 saatleri arasında; Aşağıgülderen, İsmailbaba, Kaşım, Sungur, Temrenli, Yukarıdikme, Yukarıgülderen ve Recep Tayyip Erdoğan Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; İstasyon ve Tepedam Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.