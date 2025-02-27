DEM Parti heyetinin bugün 3. kez gerçekleştirdiği İmralı görüşmesinin ardından beklenen çağrı geldi. İmralı heyeti, çağrıyı İstanbul’dan duyurdu. Çağrı öncesi Van Kent Meydanında toplanan kalabalığa seslenen DEM Parti Van İl Eş Başkanı Veysi Dilekçi, vatandaşların sağduyulu bir şekilde çağrıyı dinleyip, olaysız bir şekilde dağılmalarını istedi.

Heyetteki Ahmet Türk’ün Kürtçe, Milletvekili Pervin Buldan’ın da Türkçe olarak okuduğu Öcalan’ın mesajında; “Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" denildi.

Van kent meydanında toplanan kitle açıklamayı halay çekerek beklerken, yapılan açıklamayı da alkışlarla karşıladı. Açıklama, burada kurulan ses sisteminden duyuruldu.

Açıklamanın okunmasının ardından kent meydanında toplanan parti temsilcileri ve vatandaşlar dağıldı.