Türkiye için bugün tarihi bir gün...

1 Ekim 2024'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM sıraları ile tokalaşmasıyla başlayan süreçte başlayan İmralı görüşmelerinden nihayet sonuç çıktı.

DEM Parti heyetleri ile 3'üncü kez görüşen Abdullah Öcalan PKK ve tüm gruplara silah bırakma çağrısı yaptı.

İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ın merakla beklenen mesajını Pervin Buldan kamuoyuna duyurdu.

AK Parti'den Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası ilk açıklama geldi.

DEĞERLENDİRMEYİ EFKAN ALA YAPTI

Ala, "Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız." diye konuştu.

"TERÖR DEVAM EDERSE BİZ TERÖRLE MÜCADELE ETMEYE KARARLIYIZ"

Efkan Ala şöyle konuştu:

Bu çağrının özeti terör örgütünün kendisini lağvetmesidir ve bu sonucun elde edilmesi için herkesin gayret sarf etmesi lazım. Bu çağrının muhatabı terör örgütüdür.

Muhatabın bu çağrıya nasıl yanıt vereceğini göreceğiz. Biz terörle mücadeleyi devam ettireceğiz. Terör devam ederse biz terörle mücadele etmeye kararlıyız.