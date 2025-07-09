İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliği ile oluşturulan Türkiye geneli ve Van’daki yabancı ile Suriyeli sayılarına ilişkin raporu paylaştı.

Türkiye’de bulunan toplam göçmen ve sığınmacı dağılımının verildiği raporlara göre; ikamet izni ile ülkemiz genelinde bulunan yabancı sayısı 1 milyon 110 bin 347 olarak açıklandı. Bu dönemde Van’da ikamet izni ile bulunan toplam yabancı sayısı ise bin 107 olarak kayıtlara geçti.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de geçici koruma kapsamında yaşayan toplam kayıtlı Suriyeli sayısı 2 milyon 646 bin 142 olarak raporlandı. Aynı dönemde Van’da bulunan toplam kayıtlı Suriyeli nüfus ise bin 247 kişi olarak raporda yer aldı.

Van’da kayıtlı bulunan Suriyelilerin, ilde yaşayan toplam nüfusa oranı ise yüzde 0,11 seviyesinde oldu.

Van'da kayıtlı yabancı ve Suriyeli sayısı, 2025 Mayıs ayında 2 bin 389 iken, Haziran ayında yüzde 1,46'lık bir düşüşle beraber 2 bin 354'e geriledi.

İçişleri Bakanlığı’nca açıklanan rapora göre Türkiye’de en fazla yakalanan düzensiz göçmen uyruğu Afganlar oldu. İkinci sırada Suriyeliler, üçüncü sırada ise Türkmenler yer aldı. 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde yakalanan toplam düzensiz göçmen sayısı ise 73 bin 996 olarak kayıtlara geçti.