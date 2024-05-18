İbrahim Kaypakkaya, Türkiye'de özellikle Tunceli bölgesinde faaliyet yürüten sol görüşlü bir örgüt olan TKP/ML-TİKKO'nun kurucularından birisidir. 1949 yılında Çorum'un Sungurlu ilçesinin Karakaya köyünde doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünde eğitim almıştır. Öğrencilik yıllarında sol düşünce ile tanışmış ve Çapa Fikir Kulübü'nün kurulmasında etkili olmuştur. Ancak, Amerikan 6. Filosu'na karşı bildiri yayınladığı için okuldan atılmıştır. Sonrasında İşçi-Köylü gazetesinin İstanbul bürosunda çalışmıştır. 1972 yılına kadar PDA saflarında görev almış ve TİKKO'yu kurmuştur.

İbrahim Kaypakkaya, Diyarbakır Cezaevi'nde çeşitli işkencelere maruz kalmış ve 18 Mayıs 1973 tarihinde hapishanede hayatını kaybetmiştir. Kaypakkaya'nın ölümünde 24 yaşında olduğu kaydedilmiştir ve kayıtlara intihar olarak geçmiştir.