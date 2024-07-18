Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte yabancı futbolcu sınırında nasıl bir değişiklik olacağı merak konusu oldu.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Yabancı Sınırı Açıklaması

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı futbolcu sınırıyla ilgili olarak "O konuda çok fazla teknik çalışmalar yapılmalı. Bana göre sınırı değil, niteliği önemli. Kulüpleri zor durumda bırakmadan kararlar alınmalı, çalışmalarımız var. Gelince uygulayacağız." şeklinde açıklamada bulundu.

Ocak ayında yapılan açıklamada, önümüzdeki sezonlarda yabancı futbolcu sayısının azaltılacağı belirtilmişti. Ancak Hacıosmanoğlu'nun bu konudaki yaklaşımı ve açıklamaları, futbol camiasında geniş yankı uyandırdı.