İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB'ye yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni bir operasyon düzenlendi.

Soruşturma doğrultusunda haklarında gözaltı kararı verilen 53 şüpheliye yönelik İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 47 şüpheli yakalandı. Çalışmaların devamında bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 48'e yükseldi. Firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirilerek işlemlere alındı.

Gözaltına alınan bazı şüphelilerin isimleri şöyle: "İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı ve İBB Meclis Üyesi Ali Rıza Akyüz, eski CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, İSKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Adem Şanlısoy, İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu, Emlak Danışmanı Mehmet Şahin, İstanbul İmar İnşaat AŞ Eski Genel Müdürü Onur Soytürk, Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcıları Erdinç Çolak ve Onur Aldı, Kültür AŞ Reklam Müdür Yardımcısı Hakan Karaköse, Mali Müşavir Meral Çakır, iş insanı Dursun Balcıoğlu, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, iş insanı Mete Maden, Cevat Kaya, iş insanı Rasim Kaya, İSTTELKOM AŞ Genel Müdürü Melih Geçek, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner, İBB'de mühendis olarak çalışan ve danışman Yakup Öner, İBB Eski Genel Sekreter Yardımcısı Turgut Tuncay Önbilgin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İBB Eski Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB Eski Genel Sekreteri Mehmet Çakılcıoğlu, İBB Danışmanı ile MEDYA AŞ Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun, İBB Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı Serap Öbekçi, eski İBB Etüd ve Proje Daire Başkanı İhsan Yılmaz, İBB Eski Emlak Yönetimi Daire Başkanı Ali Ayçiçek, İBB Kamulaştırma Şube Müdürü Fatih Özçelik, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, İBB Eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, İBB Eski Mali Hizmetler Daire Başkanı Murat Selvi, İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Nurten Uğursoy, İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten, eski Reklam Yönetimi Şube Müdür Yardımcısı Hülya Kırlıkova, Yeşim Özay, Oya Özinan, Mustafa Kemal Özcengiz, Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü Bilgisayar Programcısı Onur Can Tekbaş, eski İSKİ Satın Alma Şefi Faik Özberk, İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak, Kültür AŞ Hakediş Şefi Gökhan Köseoğlu, Kültür AŞ Reklam Şefi Metin Bal, İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli."

EV VE İŞ YERLERİNDE ARAMA YAPILDI

Öte yandan hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden iş insanı Rasim Kaya'nın Ankara'daki ofisinde arama yapıldı. Beylikdüzü'nde ise iş insanı Mehmet Şahin'in ofisindeki aramada 15 bin fişek bulundu.

24 MİLYON 500 BİN TL DEĞERİNDE ZİYNET EŞYASI, DÖVİZ VE TL'YE EL KONULDU

İBB'ye yönelik Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; 51 şüphelinin evinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 51 şüphelinin güncel değeri 24 milyon 500 bin lira ziynet eşyası, döviz ve Türk Lirasına el konuldu.

Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda: Elçin Karaoğlu'nun ikametinde 24 tam altın, 22 yarım altın,129 çeyrek altın, 18 ata lira, 1 adet gr altına; Fatih Özçelik'in ikametinde 2 yarım altın, 2 çeyrek altın, 6 adet 5 gr külçe, 5 bin 750 dolar paraya; Begüm Çelikdelen'in ikametinde 295 gr altına; Mehmet Şahin'in ikametinde 1 milyon 300 bin TL, 440 dolar, 20 bin Euro nakit para, 1 kilo gümüş,1 kilo bakıra; Zeynep Gözde Ongun'un ikametinde 63 bin 700 TL, 1540 sterlin, 227 dolar, 31 bin 50 Euro'ya, Yakup Öner'in ikametinde yapılan aramada 1399 gram altın, 8 adet bilezik, 5 adet tam altın, 59 çeyrek altın, 9 adet yarım altın, 4 adet ata lirası, 200 bin TL'ye, Rasim Kaya'nın ev ve iş yerinde yapılan aramalarda ise 1 milyon 350 bin TL, 405 sterlin, 400 dolar, 4 adet beşibiryerde, 13 adet gram, 6 adet ata lira, 16 adet yarım altın, 3 adet burma bilezik, 2 adet Rolex saate el konulduğu bildirildi.