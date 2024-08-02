Lübnan'daki Hizbullah, üst düzey komutanlarından Fuad Şükür ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ölümünün ardından İsrail'e gece yarısı yoğun bir füze saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan topraklarından yaklaşık 48 saat sonra ilk kez roketlerin ateşlendiği İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı. Saldırıyı ise Hizbullah üstlendi.

İsrail Hava Savunma Sistemleri Devrede!

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde atılan roketler nedeniyle sirenlerin çaldığı belirtildi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Celile'nin batısındaki bir bölgede İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiği ve roketleri imha ettiği anlar paylaşıldı. Patlama sesleri duyulurken, resmi makamlardan can kaybı veya maddi hasar olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Hizbullah Saldırıyı Üstlendi!

Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlendi. Açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Şemaa beldesine düzenlediği saldırıya misilleme olarak onlarca katyuşa roketinin ateşlendiği belirtildi. Ayrıca, İsrail'in yasa dışı Matzuva yerleşim biriminin de hedef alındığı ifade edildi. Lübnan basını ise İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Ramya ve Ayta eş-Şaab beldelerine topçu saldırısı düzenlediğini yazdı.

İsrail, Gün İçinde Lübnan'ı Vurdu!

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail ordusuna ait hava araçlarının öğleden sonra Lübnan'ın sınır hattında yer alan Şemaa beldesindeki bir evi hedef aldığını bildirmişti. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu saldırıda Suriye uyruklu 4 sivilin hayatını kaybettiği ve 5 Lübnanlı sivilin yaralandığı belirtildi.

İsmail Haniye ve Fuad Şükür Suikastları!

İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür hayatını kaybetmişti. Bu saldırıdan saatler sonra, Hamas lideri Haniye, Tahran'da suikasta uğramıştı. İran ve Hamas, Haniye'ye yönelik suikastın arkasında İsrail'in olduğunu iddia ederken, Tel Aviv yönetimi bu konuda yorum yapmaktan kaçındı.

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