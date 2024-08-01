TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Van Spor FK, flaş bir transfere daha imza attı.

Yeni yönetimle birlikte güçlü bir kadro kurma çalışmalarını sürdüren Van Spor FK, ligin golcü isimlerinden Batuhan Kör ile anlaşma sağladı.

EN GOLCÜ İSİMLERDEN

Geçen sezon 1461 Trabzon FK'de forma giyen 23 yaşındaki başarılı santrafor Batuhan Kör, 36 lig maçında forma giydi.

14 Kez fileleri havalandıran Baturan Kör, 5 de asist yaptı.

EROL TEMEL TRANSFERİ BİTİRDİ

Van Spor Futbol Kulübü, ligin golcü isimlerinden Batuhan Kör'ü bonservisiyle birlikte renklerine bağladı. Van Spor FK Başkanı Erol Temel, Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmeler sonrası transferi bitirdi.

Eski milli oyuncu olan Batuhan Kör, daha önce Trabzonspor, Manisa FK, Bursaspor, 1461 Trabzon FK gibi takımlarda forma giydi.

KAMPA KATILACAK

Batuhan Kör'ün, Van Spor'un Kayseri'de başlayacak olan 2. etap kamp çalışmalarına katılması bekleniyor.