Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, halkımıza yönelik saldırıların kapsamlı bir şekilde durdurulmasını sağlayacak bir anlaşmaya varmak için gereken esnekliği gösterdi. Ancak işgal devleti (İsrail), kalıcı ateşkes, yerinden edilenlerin geri dönüşü, Gazze Şeridi'nden çekilme ve halkımızın ihtiyaçlarının karşılanması gibi konularda anlaşmanın öngördüğü şartlardan kaçınıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Hamas'ın arabulucular üzerinden müzakerelere devam edeceği vurgulandı.

ABD Başkanı Joe Biden, dün, Gazze Şeridi'nde olası bir ateşkes anlaşmasının Hamas'a bağlı olduğunu söylemişti.

Blinken, Katar Başbakanı Al Sani ile Gazze'de ateşkes çabalarını görüştü

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Hamas arasında rehine anlaşması karşılığında ateşkes sağlanması çabaları kapsamında dün Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken'ın, rehinelerin serbest bırakılmasını, sivillerin korunmasını ve Gazze'ye kritik yardımların ulaştırılmasını sağlayacak acil insani ateşkes anlaşması için Katar'ın yürüttüğü koordinasyondan dolayı Başbakan Al Sani'ye teşekkür ettiği belirtildi.

İkilinin, Filistin halkı için istikrarlı ve güvenli bir geleceğin planlanması konusunu ele aldığı aktarılan açıklamada, Blinken'ın, ABD'nin İsrail için güvenlik garantileri de olan bir Filistin devletine giden yolu desteklediği kaydedildi.

Açıklamada, "(Blinken ve Al Sani) ABD-Katar ilişkilerinin gücünü, Körfez ve daha geniş Orta Doğu bölgesi ile ötesinde güvenlik ve refahı teşvik etmek ve halklarımız arasındaki bağları güçlendirmek için ortak stratejik öncelikler üzerinde yakın çalışmaya devam etmenin önemini bir kez daha teyit ettiler." ifadesine yer verildi.

Blinken, Al Sani ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesi öncesinde yaptığı yazılı açıklamada, "rehineleri evlerine getirebilecek, Filistinlilere insani yardımları önemli ölçüde artırabilecek ve aynı zamanda kalıcı bir çözüm için koşulları belirleyebilecek acil bir ateşkes fırsatı" olduğunu vurguladı.

ABD'nin, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması ve bu yardımın ihtiyacı olanlara ulaştığından emin olunması için İsrail'e "mümkün olan her yolu" azami ölçüde kullanması yönünde baskı yapmaya devam edeceğini kaydeden Blinken, "İnsani acıların sona erdiğini görmek istiyoruz. Rehinelerin ailelerine kavuştuğunu görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail medyası: Hamas'tan cevap bekleniyor

İsrail'in "Kanal 13" televizyonu dün İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde ise Tel Aviv yönetiminin Gazze'de ateşkes ve esir takası konusundaki teklifinin iletildiğini ve Hamas'tan cevap beklendiğini belirtmişti.

Taraflar arasındaki müzakereler

Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta toplantı yapılmıştı.

Daha sonra bu müzakereler Fransa'nın başkenti Paris'te devam etmişti. Paris müzakereleri, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla 24 Şubat'ta sonlanmıştı.

Mısır basını son olarak, 3 Mart'ta Kahire'de Mısır, Katar, Hamas ve ABD'nin katılımıyla müzakerelerin başladığını duyurmuştu.